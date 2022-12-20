Обновления в реальном времени: война России в Украине

Мужчина проходит мимо разрушенного здания в Лимане, Украина, 14 декабря. (Зения Савилов/AFP через Getty Images)

Визит президента Владимира Зеленского в украинские войска Первые ряды в Buckmutt Российские силы активизируют свои усилия по подавлению украинского сопротивления в нескольких частях Донецкой области.

Ровно через 300 дней после начала конфликта русские толкают часть своих вновь мобилизованных войск в ожесточенные бои как в Луганске, так и в Донецке, но украинские военные продолжают сообщать, что российские наступления были отбиты.

Во вторник Генштаб армии заявил: «Противник продолжает сосредоточивать свои усилия на ведении наступательных операций на багмутском и авдовском направлениях», как в Донецке. По его словам, русские пытались вернуть утраченные в сентябре позиции вдоль границы с Донецком и Луганском. Они активизировали атаки сразу к западу от Донецка, сообщили в Генштабе.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник беседует с солдатами в Багмуте, Украина. (Пресс-служба Президента Украины через AP)

Большая часть российского огня ведется из реактивных систем залпового огня. По словам украинских госслужащих, только в понедельник русские нанесли более 80 ударов реактивными системами залпового огня (РСЗО). Одни из самых ожесточенных боев произошли в разрушенном городе Марьинка и вокруг него, и русские пытаются обезопасить его для проведения наступательных операций. Во вторник «противник продолжает наносить удары по позициям наших войск в районе 24 населенных пунктов, ведя огонь из танков и всех видов артиллерии», — сообщили в Генштабе.

Украина заявила, что ее ПВО сбила два вертолета Ми-8.

Ни одна из сторон не одержала решающих побед на востоке после сентябрьского блицкрига украинцев, отчасти из-за сырой погоды, тумана и грязи, но также и потому, что большая часть линии фронта была отрезана. Российские войска находятся на восточной окраине Багмута, согласно видео с геолокацией, но российский военный блогер сообщил в понедельник, что российские подразделения группы Вагнера потеряли некоторые позиции к югу от города. Региональные изменения вокруг Buckmutt трудно установить.

Остатки мин, собранные Национальной гвардией Украины на лугу в Донецкой области Украины 12 декабря. (Шеннон Стэплтон/Reuters)

Севернее, на границе Луганской и Харьковской областей, украинские военные заявляют, что отразили «небольшие контратаки» российских войск. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что русские продолжают обстреливать недавно освобожденные районы.

«Сейчас, когда похолодало и земля укрепилась, вероятно, в будущем боевые действия станут более интенсивными, потому что технику будет легче перемещать. Во всяком случае, мы ожидаем каких-то изменений в этом направлении.