Обновления в реальном времени: война России в Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) в этом году нейтрализовала более 4500 кибератак в стране, сообщил чиновник в понедельник.

Глава отдела кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил в своем заявлении, что Украина «вступает в 2022 год с восьмилетним опытом ведения гибридной войны», добавив: «На момент вторжения мы уже были готовы к наихудшим сценариям».

«Масштабные кибератаки, которые мы предотвратили в январе и феврале, стали дополнительной «практикой» перед вторжением», — сказал он.

По его словам, масштабы кибератак сейчас более широко распространены, особенно по сравнению с предыдущими годами. В 2020 году было зафиксировано около 800 кибератак, в 2021 году их число выросло до 1400, а в 2022 году это число увеличилось более чем в три раза.

«Сегодня страна-агрессор проводит в среднем 10 кибератак в день. К счастью, о большинстве из них украинское общество не знает», — сказал Витюк.

По его словам, злоумышленники часто нацелены на энергетику, логистику, военные объекты, правительственные базы данных и информационные ресурсы.