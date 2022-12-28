Обновления в реальном времени: война России в Украине

Дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме увеличился в среду из-за обстрелов газовой инфраструктуры на востоке Украины, согласно последнему отчету государственной энергетической компании «Украинарго».

«По состоянию на 28 декабря дефицит электроэнергии в системе увеличился. «Это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрелов объектов газовой инфраструктуры восточного региона», — говорится в сообщении «Укрэнерго».

Украина с начала октября сталкивается с широкомасштабными атаками на критически важную инфраструктуру и источники электроэнергии.

Перебои в связи с «относительно жаркой погодой» не означают дальнейших ограничений мощности, но в «ЭУэнерго» заявили: «Мощности, имеющейся в системе, недостаточны для обеспечения всех потребностей потребителей в стране. В связи с этим все регионы предупреждены о потреблении пределов, что приводит к необходимости чрезмерных аварийных отключений.

По данным Укрэнерго, за последние три месяца энергосистема подверглась 9 ракетным и 12 российским БПЛА атакам.

«В результате объекты генерации и системы передачи получили масштабный и сложный ущерб. Их восстановление требует значительных ресурсов и времени. Продолжают работу ремонтные бригады Укрэнерго, производителей электроэнергии и операторов распределительных сетей», — говорится в сообщении.