Обновления в реальном времени: война России в Украине

Посол России в Великобритании Андрей Гелин в Лондоне 24 февраля. (Стивен Руссо/PA Images/Getty Images/File)

Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании вызвало посла России Андрея Галина, чтобы «выразить глубокую обеспокоенность Великобритании в связи с сообщениями о гибели гражданина Великобритании Пола Юри в плену на негосударственных территориях Украины», говорится в заявлении FCDO в пятницу. .

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила: «Я была потрясена, узнав о смерти британского гуманитарного работника Пола Юри, находившегося под стражей по доверенности России в Украине. Россия должна взять на себя полную ответственность за это».

Трасс сказал, что Уре «застали во время выполнения гуманитарной миссии» и что он находился в Украине, «пытаясь помочь украинскому народу перед лицом неспровоцированного российского вторжения».

«Российское правительство и его марионетки продолжают совершать злодеяния. Виновные будут привлечены к ответственности», — сказал Трасс. «В это ужасное время я думаю о семье и друзьях мистера Юри».

В заявлении на сайте омбудсмена Донецкой Народной Республики Дарьи Морозовой говорится, что гражданин Великобритании, которого она назвала «Пол Джонсон Энтони Доминик Юр», был задержан в апреле и «обвинен в наемничестве». Уре сказал, что ему поставили диагноз. с множественными хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении.

Трасс поручил сэру Тиму Бэрроу, второму постоянному заместителю секретаря FCTO, вызвать Галина, «чтобы призвать Россию разъяснить позицию г-на Юри».

«Сэр Тим потребует, чтобы Российская Федерация выполнила все свои обязательства по международному гуманитарному праву, в том числе уважала и защищала всех граждан», — заявили в FCDO.

«Он ясно даст понять, что Великобритания возлагает на Российскую Федерацию ответственность за безопасность и благополучие граждан на негосударственных территориях Украины, включая так называемые Донецкую и Луганскую «народные республики», которые Великобритания не признает независимыми государствами. «, — добавило оно.

У Юри было «огромное сердце», сказал CNN в пятницу его друг Лекс Робертс.

По словам Робертса, известно немного подробностей о смерти Юри. Он сказал, что разговаривал с матерью Уре, которая была «опустошена».

Робертс вырос с Юри в Манчестере, Англия. По словам Робертса, у Юра было несколько проблем со здоровьем, в том числе диабет.

Об этом сообщила Карен Смит из CNN.