Обновления в реальном времени: война России в Украине

Как Россия провела А Крупная атака на УкраинуРазбуженные сиренами воздушной тревоги и взрывами киевляне не сопротивлялись.

Тридцатичетырехлетняя Анастасия Гринь живет в украинской столице, когда воют сирены воздушной тревоги. Она пошла в подвальное убежище в своем доме со своим сыном, когда услышала первый взрыв.

«Я ожидал такой атаки перед Новым годом. В новостях сообщали, что что-то подобное готовится… поэтому обстрелу я не удивился. Если есть тревога, вы можете следить за запуском ракет. Если да, идите в бомбоубежище в подвале дома», — сказал он CNN.

По словам Хирн, после того, как сирены дали отбой, жизнь вернулась в нормальное русло. Родители водили детей в школу и детский сад, а люди ходили в свои кабинеты. «Я встретил своих соседей в лифте с ребенком, которые торопились попасть в кинотеатр к новому фильму «Аватар», — сказал он.

Анна Ковальчук настроена на то, чтобы россияне не испортили предстоящие новогодние праздники. «Очень переживаю, что, наверное, в Новый год электричества не будет и праздники придется проводить в темноте. Но я начал заранее готовиться к такой ситуации, по вечерам запасался повербанками, поэтому отключение электроэнергии нас расстроит, но не остановит», — сказал он.

«Свой подход к происходящему я сформулировал в первые дни полномасштабной войны, и с тех пор он не изменился — победит Украина, проиграет Россия», — сказал он.

Роман Крыщук, депутат парламента, проснулся от сообщений от жены, спрашивавшей, все ли с ней в порядке. «Я читал, что в Киеве было много побед. Если у меня закончилась вода и я отправился в безопасное место, я быстро получил воду», — сказал он CNN. После десяти месяцев войны это чувство трудно описать, сказал он. Первая мысль была, что никто не должен погибнуть. Но, к сожалению, российские атаки стали рутиной», — сказал он.

Галина Гладка запаслась водой, когда завыли сирены, и быстро приготовила завтрак для своей семьи, чтобы им было что поесть. Через два часа раздался взрыв.