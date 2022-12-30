Обновления в реальном времени: война России в Украине

По словам главы областной военной администрации, пока бушуют бои на востоке Украины, российские войска с вечера четверга до утра пятницы обстреляли всю линию фронта в Донецкой области.

Павел Кириленко сообщил, что в число обстреливаемых населенных пунктов входят города Вуледер и Кураковская. Город Константиновка, расположенный примерно в 20 км от линии фронта, в четверг был обстрелян ракетами, повредившими школы и театры.

В пятницу утром украинские военные объявили об артиллерийском обстреле Марьянки и Авдеевки в Донецке. В нем говорится, что российские войска активизировали наступление вокруг нескольких населенных пунктов к западу и северу от Донецка, где линия фронта мало изменилась после российского вторжения.

Большая часть самых ожесточенных боев войны сосредоточена вокруг главного донецкого города Багмут. Обе стороны вели здесь ожесточенные бои с тех пор, как в мае российские войска начали серьезную осаду города.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в четверг, что страдают как украинские, так и российские войска. Большие потери войск Бои в Бакмуте и близлежащем городе Соледар охарактеризованы как «чрезвычайно интенсивные».

В другом месте: По словам украинских военных, российские войска атаковали части восточной Луганской области, а украинские силы с сентября добились скромных успехов.

Власти северо-восточного района Сумы сообщили о возгорании автомобиля за границей, последствия которого неясны.

А на юге Запорожской области официальные лица заявили об обстреле почти двадцати домов, многие из которых находятся на некотором удалении от линии фронта, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.