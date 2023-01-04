Обновления в реальном времени: война России в Украине

Во вторник украинские военные обвинили в очередном смертельном нападении российские войска.

Около 500 российских военнослужащих были убиты или ранены в результате обстрела в новогоднюю ночь под городом Чулаковка Херсонской области на юге Украины, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

«Противник продолжает нести потери. 31 декабря подтверждено, что Силы обороны Украины нанесли удар по опорному пункту войск и техники противника под Чулаковкой Херсонской области», — сообщили в Генштабе. «Около 500 военнослужащих противника были ранены и убиты».

Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Вооруженных сил Украины на юге, заявила украинскому телевидению: «Это одно из наших достижений на этом направлении фронта».

«По мере того, как мы определяем местонахождение противника, их будет больше», — сказал он о предполагаемой победе.

CNN не смог проверить заявление Украины. Москва публично не комментировала претензии по Чулаковке.

Тем не менее, широко читаемый российский военный блогер, известный как «Операция Z», заявил во вторник в сообщении Telegram, что «бесспорно» то, что Украина теперь нацелилась на базы и другие опорные пункты российских войск. С ХИМАРС, Ссылка на высокомобильные артиллерийские ракетные системы. Он добавил Чулаковку в свой список побед над русскими войсками, которые, как он утверждал, произошли в декабре.

Это произошло после того, как российские и украинские власти признали забастовку в управляемой Россией школе ПТУ в Маковке Донецкой области сразу после полуночи в первый день Нового года.

Министерство обороны России сообщает, что 89 солдат были убиты в ходе новогодней забастовки, что делает ее одним из худших эпизодов войны для московских войск.