Обновления в реальном времени: война России в Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун беседует с корреспондентом CNN Кристианой Аманпур в четверг. (Си-Эн-Эн)

Британские политики, находящиеся вне политических противоречий, призвали создать специальный суд для рассмотрения «преступления агрессии» России в Украине.

В заявлении, опубликованном в пятницу на сайте бывшего премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, предлагается «создать специальный суд с ограниченным вниманием к преступлению агрессии». Международный уголовный суд (МУС) Внутри Военные преступления России В Украине.

Это предложение поддержали британские политики, включая лидера оппозиции Кейра Стармера и бывшего лидера Консервативной партии и члена парламента Иэна Дункана Смита, сообщает британская газета. НаблюдательИм была передана копия отчета.

ООН определяет агрессию как «применение вооруженной силы против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости государства или любым другим способом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций».

ООН Если Совет Безопасности не передаст дело, МУС не может преследовать в судебном порядке преступление агрессии, если предполагаемое действие совершено государством, которое не является участником Римского статута, учредившего суд.

Поскольку Россия не ратифицировала Римский статут и, вероятно, «использует свое право вето против рекомендации в Совете Безопасности», МУС не может «расследовать преступления агрессии против Украины».

Во время интервью Кристиану Аманпуру из CNN в четверг Браун сказал, что имеет дело с Президент России Владимир Путин Он считает, что «единственное, что было у Путина» — это «сила», пока он был у власти.

«Одна из наших сильных сторон заключается в том, что это международное преступление. Особенно преступление агрессии», — добавил Браун.

Президент Украины Владимир Зеленский Трибунал был созван для расследования преступлений агрессии в прошлом месяце во время мероприятия, организованного Институтом мира США, Атлантическим советом и посольством Украины.

«Преступление агрессии — это альфа и омега войны», — подчеркнул Зеленский в своем выступлении.

«Преступность и развязывание неспровоцированной войны открывает двери тысячам преступлений, совершенных во время войн и на оккупированной территории», — добавил президент.

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«Необходимо создать специальный трибунал — на основе тех же принципов, которыми руководствовались союзники в 1941 году — для расследования агрессивных действий России на Украине с помощью Беларуси и определения того, являются ли они преступлением агрессии», — говорится в пятничном заявлении.

«Помимо расследования и предъявления обвинения президенту Путину, трибунал также может принять во внимание членов России и Беларуси, Совета национальной безопасности, а также политических и военных лидеров этой явно незаконной войны», — говорится в заявлении.

Великобритания — не единственная страна, публично поддержавшая такой тип трибунала, предложенный в феврале англо-французским юристом Филиппом Сандсом.

30 ноября, Председатель Европейской комиссии Урсула ван дер Ляйен В заявлении изложено предложение ЕС о создании «специального суда при поддержке Организации Объединенных Наций для расследования и уголовного преследования российского преступления агрессии».

Фон дер Ляйен выразила готовность ЕС «начать работу с международным сообществом, чтобы заручиться максимально широкой международной поддержкой этого специального суда».