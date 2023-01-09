Обновления в реальном времени: война России в Украине

Командующий украинской армией полковник Александр Серский дает указания в бункере в Соледаре, Донецкая область Украины, воскресенье, 8 января. (Роман Чоп/AP)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила в понедельник, что российские войска предпринимают очередную попытку наступления в небольшом городке Соледар недалеко от Пахмута в Донецкой области на востоке Украины.

«После неудачи [previous] «В попытке захватить Солидар и отступить противник перегруппировался, восстановил потери, перебросил дополнительные наступательные подразделения, изменил тактику и начал мощное наступление», — сказал Мальяр. До поры до времени противнику противостояло большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов войск Вагнера. Противник наступает буквально на трупах своих бойцов, широко применяя артиллерию, реактивные системы залпового огня и минометы, прикрывая огнем даже своих бойцов.

«В настоящий момент продолжаются ожесточенные бои», — добавила она.

Ранее в понедельник представитель украинских военных Сергей Черватый заявил украинскому телевидению, что России «удалось сосредоточить больше своих подразделений» вокруг «Солидара» и развернуть там «регулярные» силы и наемников, работающих на частную группу Вагнера.

Глава «Группы Вагнера» Евгений Пригожин заявил в воскресенье, что одной из причин, по которой он хотел захватить Бахмут и «Солидар», был контроль над шахтной системой в этом регионе, который он назвал «сетью подземных городов».

Черватый, пресс-секретарь Восточной группы ВСУ, заявил, что они пытались эвакуировать мирных жителей из «Солидара», но не все были готовы уехать.

«Я действительно уничтожил «Солидар», — сказал он. «Там есть жители. Делается все для их эвакуации. Сейчас сложно говорить о цифрах. Есть часть людей, особенно старшего поколения, которые очень боятся перемен, покидать родные места и куда-то переезжать. Мы с ними общаемся, но не всегда все соглашаются [to leave]. «

Воскресный вечер Президент Владимир Зеленский сказал что «Солидар» был «стойким», но «чрезвычайно жестким».