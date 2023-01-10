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Обновления в реальном времени: война России в Украине

10 января, 2023
Vsevolod Egorov

Сложные погодные условия усиливают нагрузку на энергосистемы Украины, сообщает Государственное агентство по энергетике страны.

Это произошло после того, как непрекращающиеся российские удары разрушили энергосистему страны в конце прошлого года.

«Потребление электроэнергии в Украине выросло из-за повышения низких температур из-за сильных ветров в большинстве районов», — сообщили во вторник в «Укрэнерго».

Лимиты поставок уже «превышены» во многих регионах, поэтому в настоящее время действуют аварийные отключения, заявили в компании.

Компания добавила, что сильный ветер нанес «ущерб операторам распределительной системы», и в настоящее время ведутся ремонтные работы.

Некоторый контекст: Есть Москва Цель снова и снова Энергетическая инфраструктура Украины и многие жители остались без доступа к теплу и электричеству.

Amnesty International ранее называла атаки России на критические сооружения «незаконными» и «военным преступлением».

«Нападение России на гражданскую инфраструктуру Украины является незаконным. Боевой дух гражданского населения не является законной целью, и проведение этих атак с целью запугать гражданское население является военным преступлением», — заявила Мэри Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе. Центральная Азия, говорится в заявлении, сделанном в октябре.

«Все, кто несет ответственность за заказ и осуществление этих преступных нападений, должны быть привлечены к ответственности. Поскольку Россия наращивает свои усилия по запугиванию мирных жителей в Украине, международное сообщество должно немедленно отреагировать и осудить эти гнусные нападения».

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