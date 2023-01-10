Обновления в реальном времени: война России в Украине

Сложные погодные условия усиливают нагрузку на энергосистемы Украины, сообщает Государственное агентство по энергетике страны.

Это произошло после того, как непрекращающиеся российские удары разрушили энергосистему страны в конце прошлого года.

«Потребление электроэнергии в Украине выросло из-за повышения низких температур из-за сильных ветров в большинстве районов», — сообщили во вторник в «Укрэнерго».

Лимиты поставок уже «превышены» во многих регионах, поэтому в настоящее время действуют аварийные отключения, заявили в компании.

Компания добавила, что сильный ветер нанес «ущерб операторам распределительной системы», и в настоящее время ведутся ремонтные работы.

Некоторый контекст: Есть Москва Цель снова и снова Энергетическая инфраструктура Украины и многие жители остались без доступа к теплу и электричеству.

Amnesty International ранее называла атаки России на критические сооружения «незаконными» и «военным преступлением».

«Нападение России на гражданскую инфраструктуру Украины является незаконным. Боевой дух гражданского населения не является законной целью, и проведение этих атак с целью запугать гражданское население является военным преступлением», — заявила Мэри Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе. Центральная Азия, говорится в заявлении, сделанном в октябре.

«Все, кто несет ответственность за заказ и осуществление этих преступных нападений, должны быть привлечены к ответственности. Поскольку Россия наращивает свои усилия по запугиванию мирных жителей в Украине, международное сообщество должно немедленно отреагировать и осудить эти гнусные нападения».