Клубы дыма во время боев между украинскими и российскими войсками в Соледаре, Донецкая область, Украина, 11 января (Либкос/АП)

Небольшой шахтерский городок Солидар стал свидетелем недавних ожесточенных боев вдоль украинской линии фронта.

Город расположен в 15 км к северу от Бахмута на востоке Донецкой области.

Глава российской частной военной компании «Вагнер» заявил во вторник, что его силы взяли под контроль «всю территорию «Солидара». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков умерил эти настроения в среду, заявив лишь, что есть «позитивная тенденция».

В среду Минобороны России заявило, что его силы «заблокировали «Солидар» с северной и южной частей» поселка.

Движение Вагнера за «Солидар» будет иметь стратегическое значение для возможного захвата Бахмута как средства окружения города с севера и нарушения украинских путей сообщения.

Бахмут стыдился За то, что его регулярно называют самой противоречивой и динамичной частью 1300-километровой (800-мильной) линии фронта Украины. Бахмут находится на пути к более крупным и стратегически важным городам, таким как Славянск и Краматорск.

Вооруженные Силы Украины он сказал CNN В среду, что «российские силы не контролируют «Солидар». «Там идут бои, происходит перегруппировка ВСУ и других сил обороны», — сказал пресс-секретарь Восточной группы ВСУ Сергей Черватый.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении во вторник вечером, что российские силы сосредоточены на захвате «Солидара», и поблагодарил украинские силы за их «мужество и стойкость в защите Солидара».