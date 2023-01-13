Обновления в реальном времени: война России в Украине

Россия заявила, что ее войска были захвачены в пятницу СолидарСоляной шахтерский город на востоке Украины, представляющий Символическая, если не стратегическая победа Москвы После месяцев неудач на поле боя. Однако Киев опроверг это заявление.

Взятие Соледара стало бы символической пиар-победой человека, который руководит олигархом Евгением Пригожиным — Вагнером, — который часто критиковал руководство Минобороны России «специальной военной операцией» на Украине.

Где находится Соледар: В самом сердце крошечного региона Донбасс огромное пространство восточной Украины было провозглашено выше всех других регионов с момента аннексии Россией прошлым летом. Фактически, Москва утверждает, что аннексировала (незаконно) всю Донецкую область, включая примерно 40% неподконтрольных России, и считает ее территорией России.

Он находится в нескольких милях к северо-востоку от более крупного города Багмут, который стал самой оспариваемой и динамичной частью 1300-километровой (800-мильной) линии фронта Украины и ареной одних из самых ожесточенных боев войны.

Почему Соледар был целью? С довоенным населением около 10 000 человек он не имеет большой стратегической ценности, но является промежуточным звеном в предосудительном движении русских на запад. Москва месяцами пыталась атаковать Багмут с востока, но если Соледор будет захвачен, Москва, по крайней мере, сможет подойти к городу другим путем.

Взгляд на соляные копи: В районе Соледара находятся крупные соляные шахты, принадлежащие государственной компании «Артемсил», крупнейшему производителю соли в Европе, которая остановила производство после вторжения России в феврале прошлого года. Согласно Европейскому промышленному наследию, территория вокруг города «содержит обширные запасы чрезвычайно чистой соли, которые использовались в промышленных масштабах только с 1881 года».

Некоторые предполагают, что русские — и лидер Вагнера Пригожин — обращались к Соледару за его огромными запасами гипса. Пригожин использовал Вагнера в качестве наемника в Африке и Сирии, чтобы получить доступ к ресурсам, включая алмазы и нефть.

Но разработка знаменитых соляных копей Соледара потребует больше инвестиций и более спокойной обстановки, чем сейчас. По словам Пригожина, обширная сеть туннелей, созданных шахтой, обеспечивает «уникальное и историческое сохранение» и «сеть подземных городов».

Победа России после долгих дней: С начала июля российским вооруженным силам нечего было праздновать, и они были вынуждены отступить как к Харькову на севере, так и к Херсону на юге Украины. Поэтому захват Соледора, несмотря на его нынешнее состояние руин, станет редким прорывом. Но это было бы символично.

Об этом сообщил корреспондент CNN Сеп Шукла.