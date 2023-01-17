Обновления в реальном времени: война России в Украине

Президент Польши Анджей Дуда. Президент Литвы Китанас Науседа принимает участие в сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) «О безопасности Европы» в Давосе, Швейцария, 17 января. (Арнд Вигманн/Reuters)

Лидеры Польши и Литвы заявили, что они уверены, что Германия разрешит экспорт танков Panther в Украину, поскольку лидеры бизнеса и политики собрались в понедельник на ежегодном Всемирном экономическом форуме.

«Если мы по-прежнему посылаем защитникам Украины много военной техники, сложной военной техники, у них все еще есть возможность остановить русских», — заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда во время панельной дискуссии в Давосе, Швейцария.

Его комментарии прозвучали после того, как на прошлой неделе Польша объявила, что планирует отправить в Украину боевые танки Leopard. Страна призвала правительство Германии поставлять Киеву «все виды вооружений», поскольку ему требуется разрешение Германии на экспорт танков Leopard 2 немецкого производства в Украину.

Поскольку на саммите в Давосе также присутствует канцлер Германии Олаф Шольц, Дуда сказал, что, по его мнению, «есть некоторые партнеры, некоторые союзники, которые будут поставлять танки Украине».

«Мы считаем, что в этом будет участвовать и производитель немецких танков, на мой взгляд, очень хорошая идея. Когда Владимир Зеленский несколько раз просил меня об этой военной помощи, Андрей сказал мне, что единственный способ остановить российское вторжение — иметь современные танки», — добавил Дуда.

Отвечая на вопрос о разногласиях внутри коалиции, президент Литвы Китанас Науседа сказал: «Кто-то должен взять на себя это руководство, принять решение поддержать Украину».

«Я уверен, что канцлер Шольц придет к выводу, что я стал свидетелем очень важного перелома или поворотного момента в немецкой мысли или менталитете», — добавил он.

Некоторый контекст: Несколько стран западного альянса пообещали в ближайшее время Отправить танки Украинские военные должны использовать его в своих усилиях по защите от российского вторжения.

Франция, Польша и Великобритания впервые откликнулись на давний призыв президента Украины Владимира Зеленского поставить Киеву современные боевые танки.

Однако Шольц подчеркнул, что любой подобный план должен быть полностью согласован со всем западным альянсом, включая США.

В среду Шольц выступит на Всемирном экономическом форуме.