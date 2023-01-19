Обновления в реальном времени: война России в Украине

Президент России Владимир Путин в среду заявил, что целью так называемой «специальной военной операции» на Украине является «прекращение войны» на востоке Донбасса, сообщает государственное информационное агентство РИА Новости.

Выступая на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками Ленинграда, Путин сказал, что «полномасштабные боевые действия на Донбассе не прекращаются с 2014 года — с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации».

«Все, что мы делаем сегодня, включая специальные военные действия, — это попытка положить конец этой войне», — сказал Путин, сообщает РИА Новости. «В этом смысл нашей операции. И в том, чтобы защитить наших людей, которые живут на этих территориях».

В конце декабря Путин использовал слово «война». Это был первый раз, когда он публично отошел от тщательно продуманного описания Москвой вторжения как «специальной военной операции» по отношению к конфликту на Украине.

Еще о Донбассе: Промышленная зона Большая часть восточной Украины закрыта и с 2014 года находится на переднем крае конфликта страны с Москвой. Давняя промышленная привлекательность Донбасса за последнее столетие привлекла людей со всей Восточной Европы, и он имеет прочные социальные и экономические связи с соседней Россией, а также с остальной частью Украины.

Его удаленность от столицы, Киева и других столичных центров привела к широкому спектру местных движений, на фоне которых пророссийские сепаратисты стремились захватить контроль над Крымом после аннексии Москвой.

Аннексия Крыма Путиным в 2014 году и оккупация частей Донбасса поддерживаемыми Россией повстанцами остановили рост процветания региона.

Война началась в 2014 году после того, как поддерживаемые Россией повстанцы захватили правительственные здания в городах на востоке Украины. Интенсивные бои в Луганской и Донецкой областях находятся в руках пророссийских сепаратистов.

Об этом сообщает Роб Пичета из CNN.