Обновления в реальном времени: война России в Украине

Дым поднимается после взрыва в поселке Мешкой Джанкойского района Крыма во вторник. (Стрингер/Рейтер)

Украина стояла за тремя взрывами, которые потрясли российские военные объекты в аннексированном крае Крым на прошлой неделе, включая взрыв на российской авиабазе на западном побережье полуострова, в результате которого было уничтожено несколько самолетов, говорится в сообщении украинского правительства, переданном CNN. От украинского чиновника.

Чиновник попросил об анонимности, потому что они не уполномочены делиться этой информацией со СМИ.

Взрывы, происшедшие в прошлый вторник, потрясли авиабазу Саги, которую в отчете описывают как трудную, но разовую потерю российской военной инфраструктуры на полуострове, а последующие атаки свидетельствуют о систематической военной способности Украины наносить удары по Крыму.

В результате инцидента 9 августа на авиабазе Саги было уничтожено не менее семи военных самолетов, серьезно поврежден объект и погиб по меньшей мере один человек.

Россия заявила, что это произошло в результате аварии, а украинские официальные лица пока отказываются подтвердить свою ответственность. Неясно, что послужило причиной взрывов.

В своем выступлении после инцидента президент Украины Владимир Зеленский сказал: «Война началась с Крыма и должна закончиться Крымом — его освобождением».

На этой неделе в Крыму, 16 августа, зафиксировали еще один взрыв, на этот раз на складе боеприпасов в Майском и на аэродроме в Гвардейском.

Российские официальные лица заявили, что инцидент в Майске стал результатом саботажа, но не уточнили, какой именно саботаж и кто несет за это ответственность.

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