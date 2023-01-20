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Обновления в реальном времени: война России в Украине

20 января, 2023
Vsevolod Egorov
Запорожская АЭС, 27 апреля 2022 года. (Эд Джонс/AFP/Getty Images)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Грози заявил, что количество украинских сотрудников на Запорожской АЭС резко сократилось после того, как российские войска заняли объект и близлежащий город в марте 2022 года.

ООН «Обычно на таком объекте работает около 10 000 человек, сейчас у нас около 3 000 человек, более или менее», — заявил глава ядерной службы на пресс-конференции в Киеве.

Он сказал, что этого количества достаточно в текущей ситуации, так как завод работает на низком уровне. «Но это, безусловно, вызывает беспокойство», — сказал он.

Он сказал, что несколько сотрудников МАГАТЭ на заводе чувствуют себя хорошо и могут выполнять свою работу должным образом.

«Очень обеспокоен»: Несмотря на трудности на протяжении всего конфликта, Грозий сказал, что ядерная система Украины доказала свою устойчивость.

«Хорошая сторона [is that] «Почти через год после начала конфликта на территории с обширной ядерной инфраструктурой мы пережили очень тяжелые моменты, когда объекты работают в аварийном режиме, и мы увидели устойчивость системы», — сказал он.

Тем не менее, он объяснил, что ситуация была опасной и что МАГАТЭ «очень обеспокоено» Запорожским заводом.

По его словам, завод всегда находится на передовой, и только в четверг рядом с ним произошло два крупных взрыва.

«Мы знаем, что ядерная авария или авария с тяжелыми радиологическими последствиями возможны каждый день», — сказал он, добавив, что необходима зона безопасности вокруг станции.

«Воющий волк»: Гросси сказал, что нет никаких признаков того, что Россия пытается подключить завод к своей собственной сети.

«У меня с ними профессиональные отношения», — сказал он, когда его спросили, проявляет ли Россия добрую волю и сотрудничество. Он сказал, что Россия должна соблюдать согласованные всеми стандарты безопасности, и планирует в ближайшее время посетить Россию.

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Крочи сказал, что он обеспокоен тем, что международное сообщество будет уделять меньше внимания ситуации. «Я обеспокоен тем, что это стало рутиной… люди могут спросить, не плачет ли МАГАТЭ», — сказал он.

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