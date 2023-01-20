Обновления в реальном времени: война России в Украине

Запорожская АЭС, 27 апреля 2022 года. (Эд Джонс/AFP/Getty Images)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Грози заявил, что количество украинских сотрудников на Запорожской АЭС резко сократилось после того, как российские войска заняли объект и близлежащий город в марте 2022 года.

ООН «Обычно на таком объекте работает около 10 000 человек, сейчас у нас около 3 000 человек, более или менее», — заявил глава ядерной службы на пресс-конференции в Киеве.

Он сказал, что этого количества достаточно в текущей ситуации, так как завод работает на низком уровне. «Но это, безусловно, вызывает беспокойство», — сказал он.

Он сказал, что несколько сотрудников МАГАТЭ на заводе чувствуют себя хорошо и могут выполнять свою работу должным образом.

«Очень обеспокоен»: Несмотря на трудности на протяжении всего конфликта, Грозий сказал, что ядерная система Украины доказала свою устойчивость.

«Хорошая сторона [is that] «Почти через год после начала конфликта на территории с обширной ядерной инфраструктурой мы пережили очень тяжелые моменты, когда объекты работают в аварийном режиме, и мы увидели устойчивость системы», — сказал он.

Тем не менее, он объяснил, что ситуация была опасной и что МАГАТЭ «очень обеспокоено» Запорожским заводом.

По его словам, завод всегда находится на передовой, и только в четверг рядом с ним произошло два крупных взрыва.

«Мы знаем, что ядерная авария или авария с тяжелыми радиологическими последствиями возможны каждый день», — сказал он, добавив, что необходима зона безопасности вокруг станции.

«Воющий волк»: Гросси сказал, что нет никаких признаков того, что Россия пытается подключить завод к своей собственной сети.

«У меня с ними профессиональные отношения», — сказал он, когда его спросили, проявляет ли Россия добрую волю и сотрудничество. Он сказал, что Россия должна соблюдать согласованные всеми стандарты безопасности, и планирует в ближайшее время посетить Россию.

Крочи сказал, что он обеспокоен тем, что международное сообщество будет уделять меньше внимания ситуации. «Я обеспокоен тем, что это стало рутиной… люди могут спросить, не плачет ли МАГАТЭ», — сказал он.