Обновления в реальном времени: война России в Украине

Танк Leopard 2 испанской армии загорелся во время заключительного этапа военных учений в Латвии 29 сентября 2022 года (Ints Kalnins/Reuters/FILE_

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник выразил свое разочарование, как и Германия. Еще не решил Отправлять свои танки «Пантера» на Украину или нет.

Выступая в пятницу перед корреспондентом CNN Исой Соаресом, Мельник назвал нерешительность Германии «разочаровывающей» и, похвалив Великобританию за то, что она первоначально продвинулась вперед, предложив танки Challenger 2, выразил надежду, что этот шаг побудит другие страны последовать их примеру.

«Англия была первой страной, которая поставила основные боевые танки Challenger 2, что может стать спусковым крючком для других стран, но, к сожалению, пока не для Германии», назвав бездействие Германии «огромным разочарованием для всех украинцев».

Германия еще не достигла соглашения со своими основными западными союзниками Леопард посылает 2 танка Украина, несмотря на давление со стороны НАТО и Киева, должна увеличить свою военную помощь в преддверии весеннего наступления России.

Новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил журналистам в кулуарах встречи высокого уровня по вопросам обороны на авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу, что решение об отправке танков Leopard в Украину еще не принято.

Мельник, со своей стороны, также выразил разочарование Украины в связи с заявлением Германии, выразив при этом надежду, что Германия взвесит опасения Украины и примет решение об отправке танков «Пантера».

«Правительство Германии не приняло этого важного решения, во-первых, не только для того, чтобы позволить другим странам, имеющим немецкие боевые танки, таким как Польша, Финляндия, Испания или Греция, но и для укрепления и развития того, что мы называем «Глобальным танковым альянсом». что поможет украинским силам вытеснить русских и начать контрнаступление, что позволит им освободить оккупированные территории», — сказал он.

«Мы разочарованы, но решение еще не принято, поэтому мы надеемся, что правительство в Берлине серьезно отнесется ко всем опасениям, которые они услышали в Рамштайне (в пятницу)», — добавил Мельник.

«После 331 дня жестокой войны России против Украины они все еще перечисляют акции Бундесвера (вооруженных сил Федеративной Республики Германии) и промышленности. Отправлять что-либо в Украину абсурдно».