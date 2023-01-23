Предписано 12 месяцев назад Европейские лидеры Им необходимо серьезно переосмыслить свой подход к национальной безопасности.

Если Вторжение России в Украину Одно подтверждается: мир на континенте нельзя считать само собой разумеющимся. Статус-кво — десятилетия низких расходов и отсутствия приоритетов политики безопасности — не может продолжаться.

Это особенно верно в отношении Германии, которая в течение многих лет тратила на свои вооруженные силы гораздо меньше, чем ее западные союзники, но теперь переосмысливает свой подход к обороне внутри страны и за рубежом.

Через несколько дней после начала вторжения в феврале прошлого года, Канцлер Германии Олаф Шольц Он пообещал потратить 100 миллиардов евро (108 миллиардов долларов) на модернизацию военного потенциала Германии.

Он также пообещал, что Германия увеличит свои расходы на оборону до 2% от ВВП — цель, которую она не выполняла в течение многих лет, поставленную НАТО, — и перестанет сильно зависеть от российских энергоресурсов, особенно газа.

Однако критики говорят, что уже почти год видение Скоулза не может воплотиться в жизнь. А Германию обвиняют в том, что она медлит с отправкой на Украину своего самого мощного оружия.

Критика усилилась в последние дни, когда лидеры США и Европы оказали давление на Берлин, чтобы тот отправил танки Panther 2 немецкого производства в Украину или, по крайней мере, позволил другим странам сделать это.

По оценкам экспертов, около 2000 танков «Леопард» используются в 13 странах Европы и считаются жизненно важными для военных действий Украины на втором году конфликта. Но Берлин должен был бы дать этим странам разрешение на реэкспорт танков немецкого производства в Украину, и до сих пор он сопротивлялся призывам сделать это.

Шольц настаивал на том, что такой план должен быть полностью согласован со всем западным альянсом, а официальные лица Германии указали, что они не одобрят замену «Пантер», если Соединенные Штаты также не согласятся отправить в Киев часть своих танков.

В пятницу ключевая встреча западных союзников в Германии сорвалась без широкой договоренности об отправке танков в Украину, а новый министр обороны страны Борис Писториус заявил, что его правительство еще не приняло никакого решения.

Писториус опроверг утверждения о том, что Германия «стоит на пути» «объединенной коалиции» стран, поддерживающих план. «Есть веские причины для родов и есть веские причины против… все «за» и «против» нужно очень тщательно взвесить, и эту оценку явно разделяют многие партнеры», — добавила она.

Решение Германии послать танки плохо отразится на ее союзниках как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе.

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