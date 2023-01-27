Обновления в реальном времени: война России в Украине

В пятницу высокопоставленный чиновник ЕС обвинил Германию в том, что она вывела свою войну против Украины на «другой уровень», нацелившись на гражданские и невоенные цели, что побудило Германию и Соединенные Штаты действовать. Военная техника для Украины Чтобы страна защищалась.

Выступая на пресс-конференции в Токио, генеральный секретарь Европейской службы внешних связей ЕС Стефано Саннино заявил, что Россия «перешла от концепции специальных операций к концепции войны против НАТО и Запада».

«Я думаю, что это последнее событие с точки зрения поставок оружия — это эволюция ситуации и то, как Россия начала переводить войну на другой уровень», — сказал Саннино, добавив, что Путин «проводит неизбирательные атаки против и против гражданских лиц». города».

Вот что еще происходит:

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