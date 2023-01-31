Обновления в реальном времени: война России в Украине

В то время как бои за ключевой восточный город Багмут продолжаются, украинские силы уничтожили российские окопы на окраинах города, превратив их в «кладбище», сообщила украинская пограничная служба в своем официальном Telegram-канале во вторник.

«Стрелковая дивизия Российской Федерации устроила в лесу импровизированный блиндаж. Наши бойцы обнаружили укрытие вражеской пехоты и обстреляли его из минометов», — сообщил украинский пограничник.

Пограничная служба сообщила, что пятеро «оккупантов» были погребены под завалами, а еще четверо жителей получили ранения после того, как в результате атаки было разрушено строение.

Город Бахмут в последние дни стал ареной ожесточенных боев, когда российские войска попытались взять под контроль автомагистраль Константиновка-Бахмут и нарушить снабжение Бахмута. Сохранение города под контролем Украины будет символической победой Киева, но если город будет захвачен российскими войсками, это даст им возможность продвинуться дальше в стратегически важные города Славянск и Краматорск.

Бойцы российской роты наемников «Вагнер» находятся на переднем крае борьбы с украинскими силами в районе Пакмута, но в понедельник заместитель командира батальона «Свобода» 4-й бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко сказал в интервью. Украинское телевидение сообщило, что истребители Вагнера теперь заменены российскими десантниками.

В сообщении во вторник на официальном Telegram-канале командира 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Кукарчука говорится, что предполагаемая непобедимость армейской дивизии Вагнера теперь является «мифом».

«Должен признать, что на некоторых участках они реализуют тактику ползучей атаки. По их мнению, она успешна, по моему — категорически нет, потому что круглосуточная бомбардировка наших позиций трупами, приводящая в редких случаях к 50 метров прогресса, нельзя назвать успехом», — говорится в посте.

CNN не смог независимо проверить эти утверждения.

«В конце концов, война не за территории, а за людей, освобождающих больше территорий, как это было в Харькове или Херсоне. Их отношение к людям не изменилось. [Red Army General] Жукова», — продолжает пост.