Обновления в реальном времени: война России в Украине

Министерство обороны Беларуси заявило во вторник, что Россия и Беларусь проведут еще одну неделю совместных военных учений, что является последним признаком сотрудничества между соседями на фоне вторжения Москвы в Украину.

«В течение этой недели военные представители двух стран отработают совместное планирование развертывания войск с учетом предыдущего опыта вооруженных конфликтов последних лет», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве заявили, что учения направлены на повышение оперативной совместимости двух вооруженных сил и являются частью подготовки к совместным учениям «Щит Союза-2023», которые две страны проведут в России в сентябре.

Объявление о новых учениях прозвучало на фоне продолжения боевых действий российских и белорусских авиационных подразделений в рамках совместных авиационно-тактических учений ВВС двух стран.

Учения проходят на Рушанском полигоне в Беларуси, примерно в 150 км к северу от границы с Украиной.

Между тем, президент России Владимир Путин поддержал планы по созданию совместных военных учебных центров с Беларусью, сообщает Agence France-Presse.

В указе, изданном во вторник, Путин поручил министрам обороны и иностранных дел провести переговоры с Беларусью и подписать соглашение о создании объектов, сообщает AFP.

В документе не уточняется, где они будут располагаться.

Некоторый контекст: А Уведомление Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна и Россия сформируют совместные региональные силы и проведут в октябре учения, которые вызвали тревогу в Киеве.

Недавно Беларусь и Россия провели совместные учения. В феврале В прошлом году многие из этих российских сил пересекли украинскую границу в направлении столицы, предприняв самое отчаянное наступление.

Но западные официальные лица, выступая перед СМИ на этой неделе, выразили сомнение в том, что Россия может начать наступление из Беларуси в ближайшие месяцы.

Однако присутствие российских войск побудит Украину развернуть войска в этом направлении, «чтобы компенсировать этот потенциальный риск», заявили официальные лица, хотя и подчеркнули, что Беларусь «крайне маловероятна как направление наступления». Следующие несколько месяцев».