В июне взял интервью у командующего Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Чирский. (Анастасия Власова/The Washington Post/Getty Images/File)

Один из высших военачальников Украины, командующий сухопутными войсками страны генерал-полковник Александр Чирский в воскресенье посетил войска в Пакмуте, сообщило в понедельник Министерство обороны Украины.

«5 марта командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Чирский вновь посетил части, охраняющие Багмут и окрестности города», — говорится в сообщении. «Для него борьба за Багмута достигла наивысшего уровня интенсивности».

«Противник ввел в бой дополнительные силы Вагнера. Наши бойцы мужественно обороняют свои позиции на севере Багмута, пытаясь не допустить окружения города», — сообщил Чирский, представитель Минобороны Украины.

Чирский не стал вдаваться в подробности возможного вывода, но сказал, что за последние несколько месяцев украинские войска нанесли России тяжелые потери.

«Все это время попытки противника захватить город терпели поражение благодаря храбрости наших воинов», — сказал он. «Наши защитники нанесли противнику значительные потери, уничтожили многочисленные автомашины, вынудили к бою лучшие штурмовые части Вагнера и снизили наступательные возможности противника».

Чирский организовал и возглавил оборону Киева, успешно дав отпор русским войскам, которые фактически окружили украинскую столицу в начале русского вторжения.

Он регулярно посещал передовые части в других местах, в том числе в Донбассе и Багмуте. Его предыдущий визит был в прошлые выходные.