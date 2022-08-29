Обновления в реальном времени: война России в Украине

Обстрел в Энергодаре, Украина, 28 августа, возле Запорожской АЭС. (Телеграмма)

Российские и украинские официальные лица заявили, что в ночь на воскресенье в подконтрольном России городе Энергодар недалеко от Запорожской атомной электростанции произошел обстрел, при этом каждая сторона обвиняла в нападениях другую.

Дмитрий Орлов, Украинский мэр Энергодара сообщил, что обстрел произошел в третьем и пятом микрорайонах города, в 5,5 км от атомной электростанции.

По его словам, в результате обстрела загорелись автомобили, а жилой дом был «прямым попаданием».

Евгений Балицкий, глава пророссийской Запорожской областной военно-гражданской администрации, заявил, что девять человек получили ранения в результате трех нападений на жилые дома.

Владимир Рогов, член назначенного Россией совета на оккупированных территориях Запорожья, обвинил в нападении «ополченцев Зеленского».

Обстрел произошел за несколько дней до того, как ожидается, что международная группа экспертов из Управления по ядерному надзору Организации Объединенных Наций посетит завод, чтобы обеспечить ядерную безопасность на объекте.

Ответ Кевина: Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, осудил нападение.

«Российские террористы обстреляли Энергодар. Они пытаются спровоцировать и запугать мир. Они обстреливают Никополь, Марканет, после «ответа» Энергодара, но продолжают стрелять», — написал Ермак в Telegram. «Ядерный шантаж не должен оставаться без ответа».

Некоторый контекст: Киев и Москва обрушили друг на друга шквал обвинений по поводу безопасности и военной деятельности на Запорожской электростанции, крупнейшем в Европе ядерном комплексе, и вокруг нее. Но поскольку на завод, который с марта оккупирован российскими войсками, нет свободного доступа, проверить, что там происходит, невозможно.

Согласно спутниковым снимкам, проанализированным CNN, за последний месяц на территорию завода упало несколько ракет и бомб. CNN не смог проверить, какие забастовки имели место или кто несет за них ответственность.