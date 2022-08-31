Обновления в реальном времени: война России в Украине

Бывший советский лидер Михаил Горбачев в Вашингтоне, округ Колумбия, 19 марта 2009 года. (Стивен Восс/Редукс)

Трагедия Михаила Горбачева в том, что он больше, чем кто-либо другой, спровоцировал оттепель в холодной войне между Москвой и Соединенными Штатами.

Последний лидер Советского Союза скончался во вторник в возрасте 91 года, когда Вашингтон и Кремль находились по разные стороны в ожесточенной войне президента Владимира Путина на Украине, которая была начата в качестве мести за падение Советского Союза, вызванное правлением Горбачева.

Трудно подытожить, что значил Горбачев для жителей Запада в 1980-е годы, в один из самых опасных периодов конфликта между Востоком и Западом. После поколений суровых, враждебно настроенных, суровых и стареющих кремлевских лидеров он молод, современен и свеж — провидец и реформатор.

Горбачев вселил внезапную надежду, что ядерный конфликт, преследовавший мир во второй половине ХХ века, не закончится гибелью цивилизации. Президент США Рональд Рейган и его британская родственная душа Маргарет Тэтчер были самыми воинственными воинами холодной войны. Но, надо отдать им должное, они почувствовали момент обнадеживающего момента — как сказал британский премьер о советском лидере: «Мы можем вести дела вместе».

Падение Советского Союза: После мастерской серии переговоров о сокращении ядерных вооружений и встреч с западными лидерами Горбачев стал героем на Западе. Но именно его решение не вмешиваться с применением военной силы, когда в 1989 году в странах Варшавского договора вспыхнули народные восстания против коммунистических режимов, которые привели к освобождению Восточной Европы, падению железного занавеса, окончанию холодной войны и воссоединение. Германия.

Но в то время как он был львом на Западе, Горбачев считался изгоем дома. Сейчас часто забывают, что его целью не обязательно было разрушить коммунистический Советский Союз. Во многих отношениях его рука была вынуждена десятилетиями экономического упадка коммунистической системы и истощающим воздействием гонки ядерных вооружений с Западом.

Но в попытке спасти систему он создал силы, которые ее разрушили. Далеко не предвещая «конца истории», как часто заявляли в то время, его влияние все еще ощущалось в день его смерти, возродив боевые действия в стиле холодной войны с Москвой и Западом.

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