Обновления в реальном времени: война России в Украине

Украинские солдаты стоят в танке на линии фронта в Донецкой области Украины 19 августа. (Анатолий Степанов/AFP/Getty Images)

Основываясь на нынешнем украинском контрнаступлении, США хотят ограничить активность как с точки зрения ее целей, так и ее географии, а также избежать увязания на нескольких фронтах, сообщили CNN многочисленные американские и западные официальные лица, а также украинские источники.

Источники сообщили, что эти обсуждения включали в себя участие в «военных играх» с Киевом — аналитические упражнения, чтобы помочь украинским силам понять, сколько сил им потребуется мобилизовать, чтобы добиться успеха в различных сценариях.

Первоначально украинцы рассматривали возможность более широкого контрнаступления, но в последние недели свернули свою миссию на юг, в Херсонскую область, заявили представители США и Украины.

Представитель Пентагона Бриг. Генерал Пэт Райдер сказал CNN: «Соединенные Штаты ведут регулярный диалог между военными с Украиной на многих уровнях. Мы не комментируем особенности этих контактов. В целом мы предоставляем информацию, которая помогает украинцам лучше понять угрозы. с которыми они сталкиваются, и как они защищают свою страну от российской агрессии». В конечном счете украинцы принимают окончательное решение о своих действиях».

Официальные лица говорят, что, по их мнению, в настоящее время наблюдается усиление паритета между украинскими и российскими военными. Но западные официальные лица не хотели называть новую украинскую операцию, которая, по-видимому, началась в понедельник в южной Херсонской области, настоящим «контрнаступлением».

Насколько успешной будет Украина Вопрос о возвращении потерянной территории остается открытым, сообщили CNN источники, знакомые с последними разведданными. Украинские официальные лица уже заявили, что наступление будет медленным, и наступит холодная зимняя погода, за которой последует слякоть ранней весной, что может привести к паузе в боевых действиях.

Тем не менее, среди американских и западных советников на Украине существует отчетливое ощущение, что украинские военные находятся в более равном положении с Россией, чем предполагалось даже несколько месяцев назад, сообщили CNN несколько официальных лиц. Россия по-прежнему сохраняет превосходство в общей численности личного состава и массе артиллерии.

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