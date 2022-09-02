Обновления в реальном времени: война России в Украине

Колонна автомобилей с экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибывает на Запорожскую атомную электростанцию ​​в Украине 1 сентября. (Александр Ермоченко/Reuters)

Глава пророссийской администрации на оккупированных территориях Запорожья заявил, что один из шести ядерных реакторов на Запорожской электростанции работает.

«В пятницу энергоблок Запорожской АЭС работал на 60% своей мощности», — сказал Евгений Полицкий, сообщает российское государственное информационное агентство РИА Новости.

До недавнего времени два ядерных реактора обеспечивали электричеством.

Представители ООН посетили завод в четверг. Полицкий сказал, что его администрация продемонстрировала ядерным инспекторам детали предполагаемого украинского обстрела в этом районе.

Группа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявила: «Мы записали все то, что показали… Они сказали: «Мы не даем оценок военной ситуации». … Они зафиксировали приближающиеся снаряды, они были в протокол, попадания, мы им все показали», — сказал он. Он сказал, что официальные лица, поддерживаемые Россией, интересовались официальной точкой зрения МАГАТЭ на работу станции и обстрелы.

Это происходит на фоне того, что украинские и российские ведомства продолжают обвинять друг друга в попытках подорвать работу МАГАТЭ по защите Запорожской АЭС.

Украина обвинила россиян в попытке помешать миссии МАГАТЭ узнать факты на местах, заявив, что это затруднит проведение агентством «беспристрастной оценки».

«Российские военные фальсифицируют, манипулируют и искажают реальность на Запорожской АЭС, лишь распространяя информацию о визите миссии МАГАТЭ», — заявил в пятницу украинский поставщик атомной энергии «Энергоатом».

С другой стороны, пророссийские чиновники на оккупированной территории обвиняют украинцев в препятствовании работе МАГАТЭ. Официальный представитель заявил, что Украина «не прекратила» обстрелы, но «их интенсивность значительно снизилась» во время визита.