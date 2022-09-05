Обновления в реальном времени: война России в Украине

Обращение президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье вечером. (Рейтер)

Украинские официальные лица дали оптимистичные оценки хода контрнаступления армии в Херсонской области почти через неделю после признания начала операции.

Украинские силы добились скромных успехов на местности, но в некоторых районах также есть признаки российских контратак. Большая часть боев идет на границе Херсона с Николаевской и Днепропетровской областями.

Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Южного командования украинских вооруженных сил, заявила, что русские могут атаковать Украину любым способом, чтобы подтянуть резервы.

Украинский огонь «уничтожил командные пункты многих мощных частей, на которые российское руководство делало большую ставку. То есть это уже обезглавленные части», — сказал он.

Гуменюк также сказал, что новые попытки России построить понтонные мосты через реку Днепр были предприняты для пополнения своих передовых позиций.

Он сказал, что военные действия Украины сделают невозможным проведение россиянами референдумов на их оккупированных территориях. Движение сопротивления на юге также было «серьезным фактором, влиявшим на них». [Russian] Планы и действия, потому что это пропагандистская работа и работа по физическому устранению коллаборационистов», — сказал он.

В своем ежедневном видеообращении в субботу президент Владимир Зеленский также прозвучал оптимистично в отношении поля боя. «

«Сегодня наши ВВС получили хороший результат: «Калибры» сбиты [cruise missiles]»Мы сделаем все, чтобы полностью защитить небо Украины от ударных вертолетов, беспилотников… российских ракет и самолетов», — сказал он.

Зеленский добавил, что украинская артиллерия «делает все, чтобы уничтожить ударную способность оккупантов».

Некоторый контекст: Украинские военные чиновники предоставили мало подробностей о том, как продвигается прогресс. Южнее Кривого Рога просматривается направление контрнаступления.

Институт военных исследований в пятницу подсчитал, что город Крещеновка теперь может быть в руках украинцев, поскольку украинские госслужащие говорили о российских авиаударах в этом районе. Данные дистанционного обнаружения пожаров указывают на несколько вспышек в районе за последние два дня.