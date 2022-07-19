Обновления в реальном времени: война России в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступает с речью в понедельник вечером. (Офис Президента Украины)

Украина теперь может нанести «значительные потери» русским, как заявили президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские официальные лица, поскольку появление западного оружия меняет поле боя.

В своем ежедневном видеообращении в понедельник Зеленский заявил, что украинские силы «могут нанести значительные материально-технические потери агрессорам».

«Российской армии становится все труднее удерживать позиции на захваченной территории», — сказал он. «Шаг за шагом мы добиваемся прогресса, нарушая распространение захватчиков, выявляя и нейтрализуя коллаборационистов».

Валерий Залужний, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, заявил, что «надлежащее прибытие» дальнобойной артиллерии, такой как американская система HIMARS, может помочь изменить поле боя.

«Нам удалось стабилизировать ситуацию. Она была сложной, напряженной, но полностью контролируемой. Важным фактором в поддержании оборонительных рубежей и позиций было своевременное прибытие M142 HIMARS, обеспечивающее точечные удары по КП противника, боеприпасам и горючему. склады», — сказал Залужний.

CNN зафиксировала около 20 ударов через российские границы в этом месяце в Донецкой, Луганской, Николаевской и Херсонской областях — некоторые из них вызвали большие взрывы и многие другие взрывы.

Залужний сказал, что поблагодарил генерала Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов США, за помощь США и их союзникам в «борьбе за свободу».

Отдельно секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов заявил украинскому телевидению: «Сегодня совсем другая ситуация, чем месяц назад. Сейчас, благодаря получению достаточного количества оружия от наших партнеров, мы установили определенный баланс на каком-то уровне. .»

Данилов сказал, что Украина хочет сбалансировать больше вооружений в свою пользу в будущем, «чтобы у нас было много возможностей, чтобы закончить эту войну как можно скорее».

Говоря о ситуации на Донбассе, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил в понедельник: «Западное вооружение работает не на 100%, а на 200%. [Russian] Склады сносят. Также были взорваны командные пункты. «