Обновления в реальном времени: Россия вторгается в Украину

Вице-президент США Камала Харрис приступит к работе. Ее поездка в Польшу и Румынию Завтра администрация Байдена продолжит демонстрировать свою поддержку Украине и восточных союзников США по НАТО, поскольку вторжение России в Украину вступает в новую опасную фазу.

Поездка Харриса продлится со среды по 11 марта и будет включать остановки в Варшаве и Бухаресте, согласно заявлению Белого дома в пятницу.

Она встретится с лидерами обеих стран, чтобы скоординировать их реакцию на российское вторжение и обсудить, как Соединенные Штаты могут оказать дополнительную поддержку соседям Украины, которые готовятся принять украинских беженцев, спасающихся от конфликта.

Белый дом заявляет, что лидеры также обсудят свою «продолжающуюся поддержку народа Украины посредством безопасности, экономической и гуманитарной помощи, а также нашу решимость наложить серьезные экономические последствия на Россию и сообщников российского вторжения».

Поездка идет с Пентагоном вторник выселение предложение Польши перевезти свой боевой самолет МиГ-29 в США для доставки на Украину.

В заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби говорится, что Пентагон не считает предложение Польши «приемлемым» всего через несколько часов после того, как польские официальные лица выступили с заявлением о том, что правительство готово развернуть все свои истребители МиГ-29 для ВВС США. Рамштайн. Авиабазу в Германии, чтобы ее можно было предоставить Украине в ее войне против России.

Кирби сказал, что решение о передаче польских самолетов Украине было «в конечном счете решением польского правительства», добавив, что это предложение иллюстрирует сложности, связанные с этим делом, поскольку Россия делала угрожающие заявления об оружии, переданном украинцам для использования против России. . сил.

Кирби сказал, что идея, выдвинутая Польшей, слишком рискованна, поскольку США и НАТО стремятся избежать прямого конфликта между альянсом и Россией.

Больше фона: Заявление министерства обороны было опубликовано во вторник вечером после того, как польское предложение полностью удивило администрацию Байдена, сообщили CNN многочисленные источники.

Хотя президент Украины Владимир Зеленский потребовал больше самолетов на фоне российского вторжения, это предложение не обсуждалось с Соединенными Штатами до того, как оно было объявлено, и польские официальные лица не обсуждали его с министром иностранных дел Энтони Блинкеном, когда он также недавно был в Польше.

Официальные лица США в частном порядке рассматривали возможность отправки самолетов в Украину, но неоднократно отмечали трудности с логистикой при этом.

Неожиданное заявление Польши усложняет и без того важный визит вице-президента Камалы Харрис, которая должна прибыть в Варшаву поздно вечером в среду.

По словам официальных лиц, Харрис должен был обсудить вопрос об истребителях в Польше. Ранее Белый дом заявлял, что ведет переговоры с польским правительством о плане поставки Украине советских истребителей, а Соединенные Штаты — об оснащении самолетов истребителями F-16.

Харрис все еще должен вылететь в среду утром в Польшу, но сейчас в администрации ведутся интенсивные переговоры о том, как работать с Польшей, чтобы выработать какое-то соглашение, которое позволило бы самолетам достичь Украины.

Джереми Херб из CNN, Кайли Этвуд, Дженнифер Ханслер и Орен Либерман внесли свой вклад в этот пост.