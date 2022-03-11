Обновления в реальном времени: Россия вторгается в Украину

Об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии. заявление Четверг.

Заявление было сделано на следующий день после того, как контролируемая Россией площадка потеряла внешнее энергоснабжение.

Сила сайта: Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что МАГАТЭ известно о сообщениях о возвращении энергии на объект, и оно ищет подтверждения.

Ранее в четверг регулятор Украины проинформировал Международное агентство по атомной энергии о том, что электроэнергией Чернобыльскую АЭС обеспечивают аварийные генераторы.

«Последующая потеря связи означает, что регулирующий орган больше не может предоставлять МАГАТЭ обновленную информацию о сайте», — говорится в заявлении.

МАГАТЭ со ссылкой на украинский регулирующий орган заявил: «Согласно информации, полученной до потери контакта, обе линии электропередач были повреждены на месте, фактически отключив их от сети».

Эффект разделения: В заявлении МАГАТЭ говорится, что отключение от сети «не окажет критического влияния на основные функции безопасности на площадке, где расположены многие установки по обращению с радиоактивными отходами, поскольку объем охлаждающей воды в хранилище отработанного топлива достаточен для поддержания отвода тепла. .Без электричества».

По данным Международного агентства по атомной энергии, регулятор Украины заявил, что восемь из 15 реакторов страны все еще работают, в том числе два на Запорожской АЭС, три в Ровно, один в Хмельницком и два на юге Украины. Она добавила, что уровень радиации на четырех участках был в норме.

Гросси также сообщил, что МАГАТЭ находится в контакте с украинскими властями по поводу украинских систем радиационного контроля.

МАГАТЭ не удалось повторно подключиться к установленным системам мониторинга ядерных материалов и деятельности на объектах в Чернобыле и Запорожье после потери удаленной передачи данных от этих систем.