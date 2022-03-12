Обновления в реальном времени: Россия вторгается в Украину

По данным Международного агентства по атомной энергии ООН, в четверг технические специалисты приступили к ремонту поврежденных линий электропередач, обслуживающих Чернобыльскую АЭС.

Министр энергетики Украины заявил, что в начале этой недели линии были полностью перерезаны, последняя из которых была «разрушена в результате бомбардировки оккупантами» в среду.

Международное агентство по атомной энергии заявило, что со среды дизель-генераторы обеспечивают резервное электроснабжение объекта, а на подконтрольный России объект также были доставлены дополнительные запасы топлива.

Некоторый контекст: Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС — место самой страшной ядерной катастрофы в мире — в первый день вторжения 24 февраля, персонал все еще находился внутри.

Международное агентство по атомной энергии заявило, что около 211 технических сотрудников и охранник на объекте фактически жили на объекте во «все более сложных условиях», а запасы продовольствия потенциально истощались.

Украинский регулирующий орган сообщил Международному агентству по атомной энергии, что потерял связь со станцией в четверг, хотя продолжал получать обновленную информацию о ситуации от высшего руководства за пределами площадки.

Другие ядерные объекты: Агентство также предоставило обновленную информацию о двух других ядерных объектах в Украине. Энергоситуация на Запорожской АЭС «не изменилась», две из четырех линий электропередач повреждены, заявили в МАГАТЭ, добавив, что одна линия электропередач может обеспечить внешние потребности электростанции и что дизель-генераторы для резервного питания готовы. и доступны.

В Харькове ядерный объект по исследованию, разработке и производству радиоизотопов для медицинских и промышленных целей понес «дополнительный ущерб» после того, как в начале этой недели он подвергся бомбардировке.

Однако МАГАТЭ заявило, что ядерный материал на этом объекте был подкритическим и что запасы радиоактивного материала были низкими, и агентство оценило, что ущерб не приведет к радиологическим последствиям.

Вот ретроспектива чернобыльской катастрофы 1986 года в фотографиях: