Обновления в реальном времени: Россия вторгается в Украину

Украинец по имени Максим молится рядом с телом мужчины, оставленным в заброшенном русском лагере недалеко от Макарева, Украина, 7 апреля. (Дэниел Браун/Сипа/AP)

Российские силы убили 132 мирных жителя в Макарьеве Киевской области, заявил в пятницу мэр города, в то время как украинские официальные лица продолжают оценивать масштабы разрушений вокруг столицы и на севере страны.

Местные чиновники собрали тела и заявили, что они были расстреляны российскими войсками, заявил мэр Вадим Токарь телеканалу Верховной Рады.

По его словам, почти вся инфраструктура Макарева была разрушена, добавив, что бомбежки подверглись жилые комплексы и другие здания, а также разрушена больница.

Уже больше месяца мы без электричества, воды, газа и телефонных линий. «У нас в доме нет даже предметов первой необходимости, — сказал Токар.

Он сказал, что у Макарева случилась «медицинская катастрофа», так как все врачи были эвакуированы.

Он также предупредил о необходимости соблюдать осторожность, поскольку в полях распространяются мины.

Он сказал: «Наши обезлесенные районы полны мин, поэтому мы сначала поработаем над расчисткой этих территорий, прежде чем мы начнем восстанавливать всю нашу инфраструктуру».

Мэр сказал, что город получает помощь, и что люди выходят на улицы и делают все возможное, чтобы убрать завалы.

До вторжения в Макареве проживало около 15 тысяч человек, а сейчас осталось менее 1000 человек. Токер сказал, что жители постепенно возвращаются, и город медленно восстанавливается.

По предварительным оценкам, около 45% «Макарева» было уничтожено, сказал Токер.