Обновления в реальном времени: Россия вторгается в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. (Офис Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье обратился к своему народу, назвав украинцев «самыми смелыми людьми в лучшей стране мира».

В своей речи, регулярно произносимой во время нападения России на страну, Зеленский сказал: «Мы подходим к концу еще одной недели. Наша борьба за свободу, за государство. Еще одна неделя, в которую Украина выстояла, несмотря на все усилия России уничтожить мы. Мы сражаемся. Мы защищаемся. Мы отражаем нападения».

Зеленский заявил, что страна делает все возможное, чтобы выиграть войну, и обвинил российское руководство во «лжи» в попытке переложить вину на них.

Он продолжил: «Когда растет трусость, все превращается в катастрофу. Когда у людей не хватает смелости признать свои ошибки и извиниться, смириться с реальностью и увидеть, что они превращаются в монстров».

Президент Украины заявил, что Россия потеряла связь с реальностью, действуя как агрессор, но обвиняя Украину в действиях российских сил, включая убийство в Буче, ракетный удар по Краматорскому вокзалу и «сожжение всех разрушенных городов и сел».

Они испортили жизнь миллионам. Они начали полномасштабную войну и вели себя так, будто мы виноваты», — продолжил Зеленский.

Он добавил, что Россия, опасаясь поражения, развернет более масштабные боевые действия на востоке Украины.

«Но мы готовы», — сказал президент, пообещав, что Украина позаботится о том, чтобы у нее было достаточно оружия, и потребует ужесточения санкций против России до тех пор, пока не восторжествует правосудие.

За несколько мгновений до своего выступления Зеленский сказал, что чествует «18 защитников Украины», в том числе военнослужащих Вооруженных сил Украины, Службы специальной связи и сотрудников полиции, за их героизм. Он также поблагодарил журналистов, которые поделились реальностью происходящего в стране.

«Правда победит, и Украина победит. Это точно. Слава Украине», — сказал Зеленский.