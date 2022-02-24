Обновления в реальном времени: Россия вторгается в Украину

Черный дым над военным аэродромом в Чугоеве под Харьковом, 24 февраля. (Aris Messinis/AFP/Getty Images)

российские войска Украина вторглась с трех сторон, в то время как в ряде городов, в том числе в столице Киеве, прогремели взрывы в ходе широкомасштабной атаки, которая началась еще до рассвета сегодня, в четверг.

Вот хронология того, как и когда это произошло.

Путин объявляет об атаке: Президент России Владимир Путин рано утром в четверг выступил с речью, в которой сказал, что решил «провести специальную военную операцию… для защиты людей, с которыми жестоко обращался и уничтожал киевский режим в течение восьми лет», повторив необоснованное заявление. про Донбасс.Украинский сепаратист при поддержке России.

Однако он отрицал, что Россия планировала оккупировать украинскую территорию. Мы никому ничего навязывать силой не будем».

Но Путин добавил в очень серьезном абзаце, что любой, кто попытается вмешаться или угрожать России, приведет к «последствиям, которых вы не испытывали раньше в своей истории».

Президент Украины Владимир Зеленский через несколько часов ответил собственной минутной речью, в которой заявил, что разговаривал с президентом США Джо Байденом и что США мобилизуют международную поддержку Украины.

«Запад с нами», — сказал он и объявил военное положение по всей стране.

Перед рассветной атакой: Вторжение началось за несколько часов до рассвета серией ракетных ударов по позициям под Киевом, а также применением дальнобойной артиллерии против Харькова на северо-востоке у границы с Россией.

Вскоре он распространился на центральную и восточную Украину, поскольку российские войска атаковали страну с трех сторон. В предрассветные часы жители Одессы, Днепра, Мариуполя и Краматорска сообщили о мощных взрывах.

Непосредственные подробности жертв не были ясны. Минобороны Украины заявило, что его силы потерь не понесли.

Но ясно, что во многих городах и вокруг них был нанесен значительный ущерб. В Харькове появилось видео многоквартирного дома, поврежденного ракетой или дальнобойной артиллерией. На другом видео показана ракета, закопанная на дороге. В ГСЧС сообщили, что шесть человек оказались под завалами в городе Низин.

В МВД Украины заявили, что в ходе атаки применялись баллистические ракеты, а над центром города Запорожье был слышен звук самолетов.

В наступлении русские использовали широкий спектр вооружений, включая штурмовики, вертолеты, танки, дальнобойную артиллерию и ракеты.

Рассвет: После рассвета по Киеву и Львову зазвучали сирены. Через некоторое время над столицей пролетел один неопознанный самолет.

Когда в Киеве начался день, потоки машин пересекали Северный мост в западном направлении, подальше от эпицентра российской атаки. Другие жители столицы укрылись в метро.

По всей стране у заправок и банкоматов образовались длинные очереди. Несколько человек собрались на улицах Харькова, чтобы помолиться.

Под пасмурным небом в пятницу утром Киев, казалось, был в шоковом состоянии. На улицах было тихо, школы закрыты. Здесь и по всей стране украинцы только начинают сталкиваться с катастрофической ночью и перспективой очень неопределенного будущего.

Команды CNN в Украине и России внесли свой вклад в этот отчет.