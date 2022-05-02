Обновления в реальном времени: Турция планирует принимать российских туристов, несмотря на войну | работа

СТАМБУЛ. Президент Турции заявил, что война в Украине не должна отрицательно сказаться на туристическом сезоне.

После молитвы в ознаменование начала праздника Курбан-байрам президент России Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что президент России Владимир Путин «очень чувствителен» к потребностям Турции в доходах от туризма и уже пообещал свою поддержку.

Турция страдает от резкого роста инфляции и нуждается в иностранной валюте для туристов. Эрдоган добавил, что саудовские туристы также прибудут после его визита в Саудовскую Аравию на прошлой неделе.

В интервью греческой государственной радиостанции ERT президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский туризм принес доход в соседние Грецию и Турцию, и назвал это «инициацией». Зеленский указал на двойные стандарты, поскольку Турция играла роль посредника между Украиной и Россией при подготовке направлений для российских туристов.

Эрдоган сказал, что на этой неделе он поговорит с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ускорение эвакуации из осажденного украинского города Мариуполя и поиск способа экспорта зерна из Украины и России.

Основные события русско-украинской войны:

— эвакуация мирных жителей С украинского металлургического комбината начинается

— Пелоси, Индиана Киев неожиданное путешествиеобещает неограниченную поддержку США

— Джилл Байден встретилась с украинскими беженцами в Румынии и Словакии

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Другие разработки:

Львов, Украина. Британские военные считают, что более четверти всех сил, развернутых Россией для войны в Украине, в настоящее время являются «неэффективными».

Комментарий прозвучал в понедельник в рамках ежедневного брифинга Министерства обороны Великобритании в Twitter о продолжающейся войне в Украине. Британская армия считает, что Россия участвовала в войне с февраля более 120 человек из так называемой «тактической батальонной группы», что составляет 65% общей боевой силы Москвы.

В министерстве заявили: «Вполне вероятно, что более четверти этих подразделений в настоящее время стали неэффективными в бою».

Неэффективный бой — это термин, относящийся к способности армии вести войну. Это влияет на потери солдат от ранений, смерть, повреждение или уничтожение техники.

Британские военные заявили, что некоторые элитные российские силы, такие как Воздушно-десантные войска ВДВ, «пережили наивысший уровень истощения».

«Скорее всего, России потребуются годы, чтобы изменить конфигурацию этих сил», — добавила она.

Киев, Украина – Святослав Паламарь, заместитель командира полка «Азов», помогавшего оборонять последнюю часть Мариуполя, не оккупированную русскими, сказал, что рад началу эвакуации.

Паламар надеялся, что эвакуация с металлургического завода «Азовсталь» будет продолжаться до тех пор, пока все на заводе, как мирные жители, так и солдаты, не уйдут. Трудно было даже добраться до некоторых раненых внутри завода, сказал он Associated Press в интервью из Мариуполя в воскресенье.

«Есть щебень. Спецтехники у нас нет. Солдатам сложно одной рукой таскать плитку весом в тонны».

Он добавил, что завод «Азовсталь» завален минами, реактивными снарядами, артиллерийскими снарядами и неразорвавшимися кассетными боеприпасами.

Он сказал, что присутствие детей и мирных жителей осложняет боевые действия, а на заводе много раненых. По его словам, воды не хватает, и в воздухе пахнет разлагающимися телами.

Паламар сказал, что боевики на заводе будут продолжать сопротивление, пока не получат приказ не делать этого.

Взрывное устройство разрушило в воскресенье железнодорожный мост в Курской области России, граничащей с Украиной, и возбуждено уголовное дело. О взрыве сообщило правительство области в сообщении Telegram.

В последние недели в приграничных регионах России, в том числе в Курске, произошел ряд пожаров и взрывов. Склад боеприпасов в Белгородской области сгорел после того, как раздались взрывы, а власти Воронежской области заявили, что беспилотник был сбит системой ПВО. Неделю назад в Брянске загорелся нефтехранилище.

В сообщении из Курска говорится, что в результате воскресного взрыва частично обрушился мост у села Конопилка на железнодорожной линии Суджа — Сосновый Бор.

«Это была диверсия, возбуждено уголовное дело», — цитирует российское информационное агентство ТАСС слова губернатора области Романа Старовита. По его словам, пострадавших нет и воздействия на движение поездов нет.

Киев, Украина. Четверо мирных жителей погибли и 11 получили ранения в результате российского обстрела в Донецкой области в воскресенье, сообщил в тот вечер губернатор области Украины.

Губернатор Павел Кириленко написал в Telegram-сообщении, что погибшие и семеро пострадавших находятся в северном городе Лиман. Он сообщил, что в городе Бахмут от ран, полученных в Луганской области, также скончался человек.

В той же публикации Кириленко сообщил, что количество пострадавших в разбомбленных приморских городах Мариуполе и городе Волновака, которые контролируют прокремлевские сепаратисты, определить невозможно.