Обновления новостей в прямом эфире: Зеленский сказал россиянам, что пора бежать, когда началась контратака

Международный валютный фонд согласился выделить Пакистану более 1,1 миллиарда долларов, возродив приостановленный пакет помощи в размере 7 миллиардов долларов, который, как ожидается, поможет избежать дефолта, несмотря на тяжелый экономический кризис и разрушительные наводнения.

Правление фонда в Вашингтоне одобрило обмен после того, как правительство премьер-министра Шахбаза Шарифа приняло меры жесткой экономии, включая резкое повышение внутренних цен на топливо.

Сохранение мер по реформированию будет иметь решающее значение для стабильности экономики, заявила Антуанетт Сайе, заместитель генерального директора и исполняющая обязанности председателя Исполнительного совета Международного валютного фонда.

«Экономика Пакистана пострадала от неблагоприятных внешних условий, последствий войны на Украине и внутренних проблем, в том числе из-за политики приспособления, которая привела к несбалансированному и несбалансированному росту», — сказала она.

«Последовательное осуществление корректирующих политик и реформ по-прежнему необходимо для восстановления макроэкономической стабильности, устранения дисбалансов и создания основы для инклюзивного и устойчивого роста».

Непопулярные меры жесткой экономии оказались политически рискованными в неспокойное время для страны с населением 220 миллионов человек. Инфляция растет, при этом цены на «чувствительные» продукты питания и топливо выросли на 45% на прошлой неделе по сравнению с прошлым годом. В результате наводнений погибло более 1000 человек, пострадало более 30 миллионов человек и уничтожены посевы риса и хлопка.

Шариф написал в Твиттере, что официальное возобновление программы МВФ стало «важным шагом вперед в наших усилиях по восстановлению экономики Пакистана».