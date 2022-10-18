Обновления новостей в прямом эфире: опрос YouGov показал, что 10% британцев положительно относятся к Лиз Трасс

Каждый десятый британский избиратель благосклонно относится к Лиз Трасс примерно через шесть недель на посту премьер-министра, став самым непопулярным лидером «на некотором расстоянии», который отслеживал YouGov.

Опрос, в ходе которого с 14 по 16 октября были опрошены 1724 взрослых британца, показал, что это число сократилось с 15% неделей ранее.

Популярность Трасса, который стал премьер-министром в начале сентября, резко упала после пакета мер по снижению налогов, большая часть которых была отменена на этой неделе.

Четверо из пяти взрослых британцев негативно относятся к Gears, а 62% считают его «крайне неблагоприятным». 20 процентов избирателей-консерваторов 2019 года относятся к ней положительно.

Опрос YouGov, проведенный во вторник, показал, что чистый рейтинг приемлемости Truss составляет минус 70, что на 14 процентных пунктов ниже, чем на прошлой неделе.

В пятницу Трасс уволил канцлера Кваси Квартинга и заменил его Джереми Хантом, который в понедельник отказался от большей части финансового пакета своего предшественника, объявленного 23 сентября.

«Трусс сейчас является одним из самых непопулярных лидеров, которых мы отслеживали», — написал Патрик Инглиш, заместитель директора группы политических и социальных исследований YouGov.

По данным опроса YouGov, Трасс не более популярен, чем Борис Джонсон, ее предшественник, который ушел в отставку после ряда скандалов, и ее соперники на посту лидера Консервативной партии.

Пенни Мордаунт, лидер палаты общин, которая в понедельник выступила на стороне Трасса в палате общин, заняла самое высокое место среди высокопоставленных деятелей Консервативной партии с благоприятным рейтингом менее 17. Хант имел благоприятный рейтинг менее 17. 41.