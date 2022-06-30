Обновления новостей в прямом эфире от 29 июня: главы центральных банков призывают положить конец эре низких ставок, США сигнализируют о новой открытости для продажи Турции модернизированных F-16

Американская группа по производству потребительских товаров General Mills увеличила свои дивиденды, поскольку повышение цен помогло увеличить квартальные продажи и прибыль на фоне роста инфляции и продолжающихся потрясений в цепочке поставок.

Компания из Миннеаполиса, в портфель которой входят мороженое Häagen-Dazs и Yoplait Yoghurt, объявила о повышении квартальных дивидендов на 6% до 0,54 доллара на акцию с 0,51 доллара ранее.

General Mills сообщила, что чистые продажи выросли на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четвертом квартале до 4,9 миллиарда долларов, поскольку рост цен привел к увеличению выручки. Это превзошло ожидания аналитиков в размере 4,8 миллиарда долларов дохода.

Продажи за весь год выросли на 5 процентов и составили примерно 19 миллиардов долларов, превзойдя ожидания аналитиков в 18,9 миллиардов долларов.

«Несмотря на то, что гиперинфляция и сбои в цепочке поставок оказывают давление на нашу прибыль, мы быстро отреагировали на эти проблемы и сохранили наши бренды на полках для наших клиентов и потребителей», — сказал Джефф Харминг, генеральный директор.

Компания предупредила о давлении на ее прибыль со стороны экономического здоровья потребителей, завышенных производственных затрат и ограничений в цепочке поставок. General Mills ожидает двузначную инфляцию стоимости товаров, проданных в 2023 финансовом году, но планирует решить эту проблему, повысив цены на свою продукцию.

Хотя маржа валовой прибыли компании сократилась до 33,7% в 2022 финансовом году с 35,6% годом ранее, в четвертом квартале она выросла на 120 базисных пунктов до 36,2%. Разводненная прибыль на акцию выросла на 67 центов по сравнению с прошлым годом до 1,35 доллара на акцию в четвертом квартале, превысив ожидания аналитиков в 1,03 доллара.

Американские группы потребительских товаров переложили на потребителей более высокие цены на протяжении большей части пандемии, чтобы защитить свою норму прибыли, но аналитики задаются вопросом, насколько американские потребители будут готовы позволить себе такие цены.

General Mills ожидает, что чистые органические продажи вырастут на 4-5 процентов в 2023 финансовом году, а скорректированная разводненная прибыль на акцию останется неизменной или увеличится на 3 процента по сравнению с предыдущим годом.