Обновления новостей в режиме реального времени: опасения рецессии в Германии подтолкнули деловое доверие к 28-месячному минимуму

В понедельник мы рассмотрим последствия итальянского вторжения правых после завершения вспыльчивой предвыборной кампании. FT начала с того, что прочитала «Большое чтение» о том, что крайне правая администрация означает для остальной Европы.

У нас также есть выборы в Латвии, Болгарии, Кувейте и Боснии и Герцеговине на этой неделе. Но большой раунд состоится в воскресенье, когда пройдет первый тур президентских выборов в Бразилии. Лидером в гонке является бывший левый президент Луис Инасио Лула да Силва, но действующий президент Жаир Болсонару далек от участия в гонке. Напряжение растет.

Небольшое, но важное голосование проходит в четверг, когда член совета лондонского Сити выбирает следующего лорд-мэра. Эта в значительной степени церемониальная роль будет иметь ключевое значение для продвижения финансового центра Великобритании, поэтому она важна. Надеюсь, опрос не будет таким противоречивым, как в прошлом году.

Если не считать выборов, это удачная неделя для космических путешествий. В понедельник НАСА столкнет космический корабль с астероидом на скорости 23 000 километров в час, чтобы изменить его курс. Миссия Dart стоимостью 300 миллионов долларов, сокращение от Double Asteroid Redirection Test, выбрала в качестве цели астероид под названием Диморфос, потому что он вращается вокруг другого астероида, а не вокруг Солнца.

Космическое агентство США снова будет занято на следующий день после запуска Artemis I, первой из серии все более сложных миссий по созданию постоянной базы людей на Луне.

Если этого было недостаточно, неделя завершится возвращением Лондонского марафона, хотя и на шесть месяцев позже, чем обычно планировалось в апреле, чтобы он вообще мог состояться после сбоев, вызванных пандемией.

комп

Продолжая тему игры, Головоломки (Название происходит от датской фразы подагра ноги, или «играть хорошо»), объявила в среду полугодовые результаты. Производитель игрушек дал указание аналитикам ожидать, что продажи вернутся к норме после пандемического бума, но высоки ожидания того, что продажи продолжат опережать конкурентов в этом секторе.

Для начальников нефтяных компаний четверг — захватывающий день, потому что участие Порше Торги начнутся на Франкфуртской фондовой бирже после долгожданного размещения марки автомобилей класса люкс.

Это более мрачная неделя для поклонников серебряного экрана. Сериал «Больной дом» Киномир Он объявит свои полугодовые результаты в пятницу. Хотя ожидается, что группа зафиксирует прибыль, в отличие от прошлогодних убытков, внимание сместится на ее последнюю денежную позицию и уровень чистого долга после того, как компания подала заявление о защите от банкротства в США в начале этого месяца.

экономические данные

Это будет неделя, чтобы увидеть, как работают экономики и как общественность ожидает от них показателей ВВП из США, Канады и Великобритании, а также нескольких опросов потребительского доверия.

Мы также получим больше информации о битве в Европе за сдерживание инфляции после публикации показателей индекса потребительских цен и цен производителей в Германии, Франции и Италии.

Полный календарь на следующую неделю читайте здесь.