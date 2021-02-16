Обновления о коронавирусе в реальном времени: среднее количество случаев за семь дней упало ниже 90000

Лима, Перу – туроператор Марко Арельяно, который доставляет туристов в Мачу-Пикчу и джунгли Амазонки, фактически прекратил работу во время пандемии коронавируса. Теперь, когда эта южноамериканская страна оказалась в эпицентре второй жестокой волны, он и миллионы других перуанцев доверяют одной стране, чтобы переломить смертельную ситуацию.

Перу вместе с развивающимися странами от Северной Африки до Анд полагается на помощь Китая. Для этих клиентов вакцины, разработанные в китайских лабораториях и теперь распространяемые по всему миру, могут стать решением огромной проблемы: как сделать прививку своему населению после того, как более крупные и богатые страны заставили их получить более надежные вакцины, разработанные на Западе.

Для Пекина, который вложил значительные средства в регион, который Вашингтон считает задним двором Америки, его дипломатия по вакцинам могла бы стать двойной победой: способом открыть новые рынки для своих фармацевтических продуктов и одновременно укрепить репутацию в Латинской Америке, регионе, которого он давно добивался. Чтобы расширить свое влияние.