Обновления российско-украинской войны в прямом эфире: при нападении на родной город Зеленского погибло не менее 11 человек

ЗАПОРИШЬЕ, Украина — Через неделю после того, как украинские военные уступили позиции на первом этапе контрнаступления Киева, российские войска во вторник нанесли ответный удар в районе, который, как ранее объявила Украина, отбил несколько сел.

Представитель украинской армии заявил, что русские атаковали с воздуха и артиллерии. Одно село, находившееся в разгаре боев, Макаревка, в течение дня превратилось в руины.

Российское наступление началось после того, как по югу Украины прокатилась гроза, загрязнившая местность и осложнившая действия обеих армий. Украина находится на начальной стадии контрнаступательной операции по возвращению оккупированных Россией территорий на юге страны.

После объявления о том, что в минувшие выходные они отбили ряд фермерских деревень, украинские военные заявили, что добились лишь незначительных успехов во вторник, поскольку их силы продолжали исследовать российскую оборону и отбрасывать российское наступление на деревню Макаровка.

Украина продвинулась как минимум в двух местах на юге Украины, но нет никаких признаков того, что она прорвала плотную оборону России, которая включает в себя минные поля, пехотные траншеи и бетонные заграждения для остановки танков.

По мере продвижения украинские силы покидают свои оборонительные траншеи и удаляются от защиты средств ПВО. В то время как переносные зенитные ракеты могут быть быстро переброшены на новое место, украинские силы не могут легко перемещать более совершенные системы, установленные на транспортных средствах, из-за того, что они могут быть скомпрометированы российской артиллерией. Это делает наступающие силы более уязвимыми для российских воздушных атак, о чем свидетельствует контрудар русских по Макаровке.

Медленные бои соответствуют тому, что, по мнению военных аналитиков, следует ожидать в начале контрнаступления на Украине. В то время как Украина ищет место, чтобы вбить клин через оккупированные Россией территории на юго-востоке, она еще не задействовала основную часть сил, которые западные союзники подготовили и направили для контратаки.

Россия возвела несколько линий укреплений на равнинах, на которых она атакует Украину, и сильно заминировала землю, чтобы замедлить движение украинских танков и бронетехники.

Во вторник министерство обороны России опубликовало видео, на котором его силы захватывают нераскрытое количество танков Bradley и Leopard немецкого производства, оставленных украинскими войсками, воюющими в Запорожье, добавив: «Теперь это наши трофеи». Сразу не удалось подтвердить дату записи видео.

По крайней мере девять боевых машин Bradley американского производства были оставлены или уничтожены украинскими войсками в первые дни контратаки, судя по видео и фотографиям, опубликованным российскими провоенными блоггерами и подтвержденным The New York Times.

Веб-сайт военной аналитики Oryx, который визуально подтверждает и учитывает потери техники, зафиксировал еще семь танков и четыре танка Leopard, брошенных или уничтоженных в этом районе в течение этого периода времени, а также танки Leopard финского производства для разминирования.

Андрей Ковалев, пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ, заявил во вторник в телевизионной передаче, что украинские силы продвинулись на 500-1000 ярдов на некоторых позициях на юге, но не уточнил, где именно.

А пресс-секретарь армии на юге Валерий Чершин опубликовал в Facebook отчет о российской атаке на Макаревку.

По его словам, после того, как украинские силы вошли в село, Россия начала контратаку с воздуха и попыталась обстрелять из самого мощного обычного оружия России, гусеничной машины, получившей название «Солнечный удар», которая стреляет тепловыми ракетами, которые взрываются с огромной силой. Было неясно, стреляли ли из оружия или его просто положили на место для этого.

Г-н Шершин сказал, что украинские морские пехотинцы все еще держались в селе во вторник днем.

Владимир Рогов, назначенный Россией официальный представитель на юге Украины, заявил во вторник в Telegram, что российские вертолеты наносили удары по украинским военным в том же районе, недалеко от города Велика Новоселка в Донецкой области, где Украина начала атаковать их на прошлой неделе. .

«Наши ночные контратаки начались», — написал г-н Рогофф.

Российские провоенные блоггеры, которые часто сообщают о боевых действиях быстрее, чем официальные российские объявления, заявили в понедельник, что Россия начала контратаки в том же районе.

Мария Варникова предоставила репортаж.