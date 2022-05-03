Обновления системы Google Play за май: скоро будет

В майских обновлениях системы Google Play для телефонов Android добавлен самостоятельный доступ к совместному использованию устройств поблизости, изменен дизайн приложения Google Help и многое другое.

Каждый месяц Google обновляет последние обновления для того, что она называет «системой Google» для Android. Это включает в себя все, от сервисов Google Play, Play Store и обновлений системы Google Play для Android. Поскольку эти три основных аспекта вашего телефона тесно переплетены, Google собирает для них заметки об обновлениях в одном удобном месте, часто обновляя и добавляя новые заметки в течение каждого месяца.

Самый простой способ проверить, нужно ли вам обновлять сервисы Google Play на телефоне, — перейти по прямой ссылке в приложение. Список Play Store И обновлять оттуда, если доступно. Чтобы обновить Play Маркет, нажмите на свой аватар в углу, затем на «Настройки». В разделе «О программе» вы увидите опцию «Обновление Play Store». Между тем, обновления системы Google Play можно найти в приложении «Настройки» в разделе «О телефоне»> «Версия Android»> «Обновление системы Google Play».

Главной особенностью обновлений Google Play в мае 2022 года является введение саморасшаривания в ближайший пост. Если у вас не было возможности использовать функцию совместного использования устройств поблизости на вашем телефоне Android, она предлагает аналогичный AirDrop опыт на устройствах Apple, а также совместима с Chromebook и Windows ПК. С самостоятельным обменом будет легко отправлять файлы, ссылки и тексты с одного из ваших устройств на другое без необходимости принимать входящий обмен на принимающем устройстве.

Между тем, еще одной примечательной особенностью является редизайн приложения Google Help. С прошлого года Google неуклонно перерабатывает свои приложения и апплеты, чтобы использовать Material You, свой последний язык дизайна, который впервые был представлен на Pixel 6. Аналогичный редизайн, вероятно, коснется справки Google, поддержки компании на устройстве и целевая база знаний Main.

Ежемесячное обновление также включает ряд собственных улучшений безопасности. В остальном многие примечания к обновлению одинаковы видел в прошлом месяцевключая упоминание об улучшениях в Play Pass и Play Points.

Чтобы получить эти функции, улучшения и многое другое на своем устройстве, вам необходимо использовать Google Play Services версии 22.15 и Play Store версии 30.3, которые должны были начать развертывание со 2 мая. Майское обновление Android не было анонсировано в Google Play.

критические исправления

[Auto, Phone, Tablet, TV, Wear OS] Исправлены ошибки в управлении учетными записями и службах, связанных с управлением и диагностикой системы.

Управление аккаунтом

[Phone, Tablet] Перенесите текущий процесс настройки контролируемых рабочих учетных записей на устройство через Интернет.

подключения устройств

[Auto, Phone, TV] Обмен на близком расстоянии теперь позволяет пользователям более эффективно обмениваться контентом между своими устройствами, на которых выполнен вход в одну и ту же учетную запись.

Google Play магазин

В функцию «Играй по мере загрузки» были внесены улучшения, позволяющие игрокам начинать играть в мобильные игры во время загрузки приложения, что сокращает время ожидания.

Новые функции, которые помогут вам находить любимые приложения и игры.

Усовершенствования, которые обеспечивают более быструю и надежную загрузку и установку.

Новые функции для Play Pass и Play Points.

Улучшения в биллинге Google Play.

Постоянные улучшения Play Protect для обеспечения безопасности вашего устройства.

Различные улучшения производительности, исправления ошибок, улучшения безопасности, стабильности и специальных возможностей.

поддерживает

[Auto, Phone, Tablet, TV, Wear OS] Улучшения дизайна приложения Google Help.

системное администрирование

Обновления служб управления системой, повышающие стабильность и производительность.

Услуги для разработчиков

Новые функции разработчика для Google и сторонних разработчиков приложений для поддержки рекламы, служб определения местоположения и связанных служб разработчиков в их приложениях.

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