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Обновления iOS 16.4.1 и macOS 13.3.1 исправляют гораздо больше, чем говорит Apple

9 апреля, 2023
Artem Sokolov

Когда дело доходит до обновлений операционной системы, мы здесь, в Macworld, рекомендуем пользователям устанавливать их как можно скорее. Иногда обновления содержат приятные новые функции, но наиболее важными являются исправления ошибок и обновления безопасности. Но с iOS 16.4, iPadOS 16.4 и macOS 13.3 версия обновить, чтобы обновить Это стоило ожидания — и могло быть самым важным в году, в зависимости от проблем, которые у вас были с вашим оборудованием.

В пятницу Apple выпустила небольшие обновления для iOS 16.4 и macOS 13.3, и, если вы посмотрите на примечания к выпуску, это очень маленькие обновления. Упомянуты только три незначительные проблемы — исправления для Siri, автоматическая разблокировка Mac с помощью Apple Watch и смайлики, — но они гораздо серьезнее. Во-первых, он включает в себя два основных исправления безопасности для уязвимостей, которые «могли активно эксплуатироваться». С другой стороны, кажется, что исправлено большинство, если не все ошибки, появившиеся в iOS 16.4 и macOS 13.3:

iOS 16.4 и iPadOS 16.4

  • приложение погодыПриложение «Погода», на которое многие из нас полагаются, чтобы задавать тон в течение дня, имеет проблемы с отображением прогноза. Ранее на этой неделе в приложении «Погода» произошел полный сбой передачи данных, и при восстановлении службы (согласно веб-сайту Apple «Состояние системы») приложение по-прежнему работает с перебоями. Мы точно не знаем, было ли исправлено приложение «Погода» или нет, но с пятницы у нас не было никаких проблем.
  • Разряд батареи: кажется, что всегда есть слышимое количество пользователей, у которых сокращается время автономной работы при выпуске обновления. Но количество анекдотических учетных записей, таких как в сообществе поддержки Apple, похоже, больше с iOS 16.4. YouTuber iAppleBytes имеет демонстрационное видео Geekbench для тестирования батареи с iOS 16.4, которое подтверждает заявление о сокращении времени автономной работы. Разряд аккумулятора всегда сложно определить, но в iOS 16.4.1 мы не заметили каких-либо необычных разрядов.
  • домашнее приложение: приложение «Дом», которое используется для управления устройствами «умный дом», только что получило обновление своей сборки, но Apple споткнулась при его развертывании. Первоначально он был представлен в iOS 16.2, но был удален, а затем выпущен в iOS 16.4. Сейчас на переработанное приложение поступает ряд жалоб, сообщает iMore. У нас не было проблем в iOS 16.4, но приложение Home отлично работает в iOS 16.4.1.
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обновление macOS Ventura 13.3.2

  • главный каталог: в macOS 13.3 появилась проблема с домашними каталогами пользователей, сохраняемыми на внешних дисках. Решение этой проблемы включает в себя отключение защиты целостности системы, но это не идеально. Мы подтвердили, что эта проблема устранена в обновлении macOS Ventura 13.3.1.
  • Беглый взгляд: хотя я не сталкивался с этой проблемой, многие пользователи в сообществе поддержки Apple не могут заставить Quick Look работать в macOS 13.3. Ответы на исходный пост подтверждают, что macOS 13.3.1 устраняет проблему.
  • Комплексный контроль и доставка: эти функции, которые зависят от подключения к iCloud, перестали работать у некоторых пользователей после установки 13.3. Обходной путь включает в себя выход из iCloud, а затем повторный вход, но это может вызвать множество проблем, особенно если вы используете iCloud для синхронизации своей библиотеки фотографий. Нам нужно проверить, сохраняется ли эта ошибка.

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