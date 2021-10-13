(Обновлено) Космический корабль “Союз” с российской съемочной группой пристыковывается к космической станции.

Космический корабль “Союз МС-19” с космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым, российской актрисой Юлией Пересильд и продюсером Климом Шипенко успешно состыковался с модулем “Расфит” Международной космической станции в 8:22 утра по восточному стандартному времени после трехчасового полета на станцию ​​по двум орбитам.

космонавт NtAnton_Astrey Сегодня в 8:22 по восточноевропейскому времени она вручную направила корабль экипажа «Союз МС-19» к стыковочному пункту на станции «Рассвет». https://t.co/w4wHHqA70y – Международная космическая станция (Space_Station) 5 октября 2021 г.

В то время как Шкаплеров останется в космосе до апреля 2022 года, Шипенко и Юлия Пересильд вернутся на Землю примерно через 12 дней внутри корабля экипажа «Союз МС-18» с бортинженером Роскосмоса Олегом Новицким. В НАСА заявили, что будут снимать отрывки из фильма «Вызов» в рамках коммерческого соглашения между Роскосмосом и московскими СМИ.

К российской тройке присоединятся командир 65-й экспедиции Европейского космического агентства (ЕКА) Томас Пескет, астронавты НАСА Марк Ванде Хи, Шейн Кимбро и Меган Макартур, Аки Хошед из Японского агентства аэрокосмических исследований и астронавты Роскосмоса Олег Новицкий и Питер Добб. .

Этот запуск представляет собой расширение возможностей коммерческого использования космоса для включения индустрии художественных фильмов.

Обновлять: Ворота между космической станцией и космическим кораблем Союз официально открылись в 11 часов утра по восточному времени, и российская троица присоединилась к семи людям, уже находившимся на борту 65-й экспедиции, в результате чего население станции увеличилось до 10.