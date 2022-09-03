(ОБНОВЛЕНО) Российские космонавты готовятся к пятничному выходу в открытый космос: смотрите прямую трансляцию

Российские космонавты завершают подготовку к выходу в открытый космос в пятницу для дальнейшего оснащения европейского роботизированного манипулятора (ERA) в лаборатории «Наука» Международной космической станции.

Командующий Роскосмоса Олег Артемьев и бортинженер Денис Матвеев выйдут из шлюза космической станции «Поиск» в пятницу примерно в 9:20 утра по восточному поясному времени, чтобы начать выход в открытый космос для настройки манипулятора.

Астронавты завершат миссии, оставшиеся незавершенными во время выхода в открытый космос 17 августа, который был прерван после того, как скафандр Артемьева показал ненормальные показания батареи примерно через два часа 17 минут выхода в открытый космос. Во время пятничного выхода в открытый космос Артемьев и Матвеев завершат перемещение внешней панели управления ERA и проверят способность стрелы выдерживать полезную нагрузку.

ERA будет использоваться для перемещения полезной нагрузки и оборудования с российской части станции, присоединившись к роботизированному манипулятору Canadarm2 канадского производства и японскому манипулятору, который уже поддерживает техническое обслуживание, эксплуатацию и исследования станции.

Прямая трансляция выхода в открытый космос начнется в пятницу в 9:00 по восточному поясному времени на медиа-канале NASA Television, в приложении NASA и на веб-сайте агентства.

Двое астронавтов заканчивают подготовку к выходу в открытый космос в пятницу, а остальные члены экипажа Ex 67 изучают, как лечить раны в космосе. https://t.co/noApw1ayWr — Международная космическая станция (Space_Station) 1 сентября 2022 г.

Обновление 1

Российский дуэт начал свой выход в открытый космос в 9:25 утра по восточному времени, чтобы продолжить работу над европейским роботом-манипулятором.

Обновление 2

Космонавты выполнили свою первую задачу по снятию защитных кожухов с многоцелевого лабораторного модуля и установке платформы с трансформаторами.

Обновление 3

Астронавты завершили свой выход в открытый космос в 17:12 по восточному поясному времени через 7 часов 47 минут. По словам НАСА, дополнительные выходы в открытый космос продолжатся для оснащения европейского робота-манипулятора и активации воздушного шлюза «Наука» для будущих выходов в открытый космос.