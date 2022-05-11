Обозначение Бена Уишоу для «Лимонова» Кириллом Серебренниковым

Разноплановый британский актер Бен Уишоу, известный во всем мире по роли Кью в пяти фильмах о Джеймсе Бонде, получил одну из самых сложных ролей в своей карьере.

Актер сыграет главную роль в новом англоязычном фильме уважаемого российского писателя Кирилла Серебренкова «Лимонов. Баллада об Эдичке» («Петров грипп», «Лето») о Радикальный русский поэт и политический диссидент Эдуард Лимонов.

Фильм, который будет представлен в качестве промо для покупателей в Каннах 17 мая, вдохновлен романом-бестселлером «Лимонов» французского писателя и режиссера Эммануэля Каррье, который был Переведено в 35 странах. Смотрите интервью с Серебренниковым.

«Лимонов» углубляется в историю Эдуарда Лимонова, прожившего много жизней. Он был тайным писателем в Советском Союзе, бежал в Соединенные Штаты, где стал Панк-поэт и дворецкий манхэттенского миллионера. Затем Эдди стал литературной сенсацией в Париже, прежде чем вернуться в Россию, где он превратился в харизматичного лидера диссидентской партии со статусом рок-звезды, заключенного в тюрьму Владимиром Путиным.

Рассказ Лимонова — это, по сути, путешествие по России, Америке и Европе во второй половине двадцатого века, которое, вероятно, станет более значительным по мере развития современной истории.

Съемки «Лимонова» шли в России, когда началась война. Серебренников, имевший проблемы с законом при путинском режиме, прекратил стрельбу, и была проведена масштабная операция по вывозу Уишоу из страны.

Серебренников, известный режиссер театра и кино. Каннский конкурс получит название «Лето» и «Грипп Петрова». В Каннах со своим последним фильмом «Жена Чайковского». После окончания трехлетнего запрета на поездки в марте ему удалось уехать из России в Европу, где вскоре возобновится производство фильма в другой стране.

Написано Полом Павликовски («Холодная война», «Ида»), Беном Хопкинсом и Серебренковым, «Limonoff, Eddie’s Song», продюсером Wildside и Chapter 2 и сопродюсером Pathé, Fremantle Spain, France 3 для распространения Cinema & Vision. France Télévisions, Canal + и Ciné + — французские вещательные компании.

фильм был произведен Марио Джанни и Лоренцо Гангароза для Wildside, компании Фримантла; Дмитрий Пейнтер для главы 2, MediaOne Inc. Элайджа Стюарт и сопродюсер Ардаван Сафаи для Pathé. Павликовски также является исполнительным продюсером.

Pathé будет заниматься международными продажами совместно с Vision Distribution.

Кто принимал вопросы исключительно от разнообразный О «Лимонове»:

Что побудило вас изобразить сложный и сумасшедший характер Эдуарда Лимонова?

Я вышел из сценария, когда меня отправили в 2020 году, во время пандемии, и этот персонаж — Эдуард Лимонов — меня поразил. Все в нем было таким экстремальным. Я чувствовал в нем множество противоречивых вещей. Как будто в каждой ситуации, в которой он оказывался, он издавал резкий тон. Казалось, что он мог существовать только в отличие от того, что было перед ним. Это было против всего. Он пугал меня, очаровывал, отталкивал и радовал. Много вещей.

Каково было работать с Кириллом?

Работа с Кириллом была одним из величайших событий в моей трудовой жизни. Не могу дождаться встречи с ним. Он очень сильный, красивый сумасшедший мечтатель, очень смешной, очень мудрый и добрый. Действительно великий художник.

Как снимали фильм в России?

Как и многие люди, я давно очарован Россией, и, как и многие люди, я был влюблен в русскую литературу с 18 лет, и друг сказал мне, что я должен прочитать «Преступление и наказание». Так что мне было очень трудно испытать страну такой, какая она есть сейчас, в реальной жизни, а не той, что есть у меня в воображении.

Можешь рассказать мне о своей физической трансформации, чтобы сыграть этого персонажа?

Одним из самых больших удовольствий был переход к разным этапам жизни Лимонова. Сам он всегда преображался — как будто проживал семь совершенно разных жизней. Я изучил его настолько, насколько мог, хотя на самом деле я не пытаюсь подражать ему. Мне очень помогали визажист Маша, художник-протезист Алексей и модельер Таня. Мы все усердно работали, чтобы вернуть его к жизни.

Как вы считаете, сейчас подходящее время для Эдуарда Лимонова?

Я не могу много говорить об этом, потому что мы сняли только половину фильма. Но, может быть, поскольку фильм охватывает такую ​​большую часть недавней истории, он поможет нам понять, как мы пришли к тому моменту, в котором мы находимся сейчас… может быть.