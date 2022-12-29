Обозначение государства, спонсирующего терроризм

19 августа 2022 года он был выпущен Исследовательская группа Конгресса по международным отношениям и национальной безопасности Встречайтесь через Zoom, чтобы обсудить разногласия, связанные с присвоением России статуса государственного спонсора терроризма (SST). Хотя призывы навесить ярлык на Россию звучат все чаще, это сопряжено с рядом рисков, некоторые из которых могут быть скорее вредными, чем полезными для Украины.

На сессии к исследовательской группе присоединились два внешних эксперта: Брайан О’ТулОн является ведущим экспертом по санкциям и в настоящее время является внештатным старшим научным сотрудником Атлантического совета, а ранее занимал должности в Министерстве финансов и ЦРУ; И Ингрид Виртявляется ведущим специалистом в области международного права и профессором Юридической школы Вандербильта.

Перед обсуждением исследовательский комитет распространил следующие справочные материалы:

Выступающие начали с описания роли, которую обозначения SST играют в списке инструментов санкций, доступных правительству Соединенных Штатов. Государственный департамент отвечает за основную процедуру назначения SST, в то время как обеспечение соблюдения и реализация назначения является обязанностью Министерства финансов.

Участники торгов сосредоточились на двух последствиях, которые, по их прогнозам, могут возникнуть в результате включения России в категорию SST: во-первых, сдерживающий эффект для финансовых учреждений, которые могли бы избегать операций с Россией, которые могли бы быть технически допустимы, но участие в которых учреждения считают слишком рискованными; и, во-вторых, подача исков против России гражданами США, которые могли бы взыскать судебные решения с российских активов, замороженных Соединенными Штатами, что уменьшило бы средства, доступные для восстановления Украины и компенсаций украинским жертвам действий России, или в качестве рычага для изменения поведения России.

Докладчики объяснили, что предсказать последующие эффекты картографирования температуры поверхности моря (ТПМ) сложно, поскольку корпорации, особенно финансовые учреждения, которые выступают в роли привратников экономической деятельности, могут подсчитать, что риски ведения допустимого бизнеса с фирмами и частными лицами ТПМ представляют значительные риски. риски, тем самым расширяя влияние обозначения SST за его точные юридические границы. Этот сдерживающий эффект может привести к нежелательным последствиям для политиков: например, включение в список может заставить компании, участвующие в экспорте российского зерна, отказываться от этих сделок из-за риска для репутации, связанного с ведением бизнеса с определенной страной (или некоторыми). Другие факторы риска), что, в свою очередь, может привести к повышению цен на продовольствие в странах, зависящих от этого экспорта.

Включение России в список SST может создать для прокуратуры США возможность добиваться исполнения судебных решений в отношении замороженных в настоящее время активов российского государства. Это, в свою очередь, может помешать усилиям по использованию этих активов для восстановления Украины, компенсации украинским жертвам действий России или побудить Россию изменить свое поведение (или некоторую комбинацию этих трех действий). В то время как Закон об иммунитетах иностранных суверенов в целом защищает суверенные правительства от судебных исков в Соединенных Штатах, назначение SST является исключением из этого иммунитета и, таким образом, открывает путь для судебных исков, основанных на поведении, которое было основанием для назначения или имело место после назначения. Только граждане США, военнослужащие США и государственные служащие США могут быть истцами в этих обстоятельствах.

Таким образом, отмечают докладчики, основанием для назначения СГП станут категории правомочных и исключенных истцов: действующее законодательство ссылается в качестве основания для присвоения названия Второй чеченской войне, поддержка Россией сепаратистов в украинском Донбассе, материальная поддержка Россией Сирии, частная военные сети наемников и утверждения о том, что Россия предоставляет убежище группе, классифицированной США как террористическая. Члены комитета предположили, что такие расширенные правила назначения могли бы создать пулы американских прокуроров, которые могли бы обеспечить исполнение решений против России и подорвать пул активов, замороженных Соединенными Штатами, тем самым предотвратив использование этих активов для принуждения к изменению поведения России в качестве платы украинцам. . Истцы не имеют права подавать иски в суды США или иным образом использовать эти средства для восстановления Украины.

После первоначальных замечаний внешних экспертов сессия перешла к открытому обсуждению. Обсуждались следующие темы: как классификация SST взаимодействует с другими системами классификации, связанными с терроризмом; Чем рейтинг SST в США отличается от аналогичных систем в других странах; и как Конгресс может создать альтернативу обозначению SST.

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