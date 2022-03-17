Обработка ошибок кадров и прогресс — GTPlanet

Пришло новое обновление для Гран Туризмо 7в значительной степени направленный на устранение ряда ранних ошибок и сбоев, а также на добавление режима вещания.

Пока Обновления контента будут приходить на GT7Сегодняшний патч v1.07 не приносит новых машин, трасс и гонок. Он имеет размер 385 МБ на PlayStation 5 и исправляет несколько проблем с развитием игры, в том числе ошибку Появилось в версии 1.06 в котором игроки давали не те шины для некоторых одиночных испытаний.

Это будет хорошей новостью для игроков, которые борются с некоторыми лицензиями, миссиями и испытаниями на треке, особенно на грязных поверхностях с автомобилями, использующими дорожные шины. Также пострадали дрейф и сырая погода, но теперь это необходимо решить.

Другие исправленные ошибки включают проблему, из-за которой настройки автомобиля не сохраняются, и сбои игры, которые могут происходить всякий раз, когда игрок покупает. или выиграй машину.

Менее приятные новости — это изменение стоимости призов на мировых кольцевых гонках. Хотя это меняет несколько событий к лучшему — явно неправильные призы за первое место в размере 5000 крон в двух событиях WTC800 совпадают с более разумными наградами за братские события — это также значительно ослабляет некоторые из Самый эффективный способ заработка в игре.

Впереди и в центре это главный победитель, гонка Dirt Champions на Fishermans Ranch, в которой выплаты сокращены более чем вдвое. Это по-прежнему делает его самым быстрым методом в игре, но теперь он стоит примерно 850 000 крон в час и гораздо менее эффективен, чем раньше.

Другие люди с высоким доходом также столкнулись с сокращением бонусов: гонки High Speed ​​​​Ring, Special Stage Route X, Goodwood и даже Elsace Village менее эффективны, чем гонки до патча.

Одним из улучшений для создателей прямых трансляций является добавление «Режима трансляции». Этот режим, который можно включить в настройках звука, удаляет все музыкальные треки, которые могут привести к автоматическим претензиям об авторских правах от таких сервисов, как YouTube. Включив потоковый режим, игроки могут транслировать свой игровой процесс, не отключая видео из-за фоновой музыки.

Вы можете прочитать полные примечания к патчу для версии 1.07 в ветке комментариев к этой статье.

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