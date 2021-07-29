Образование и рекламные технологии увеличивают выручку Mail.ru в России

Логотип российской интернет-компании Mail.ru Group появляется на фасаде ее штаб-квартиры в Москве, Россия, 26 июня 2019 года. REUTERS / Максим Шеметов

29 июля (Рейтер) – Российский онлайн-конгломерат Mail.ru Group в четверг сообщил, что его выручка во втором квартале выросла на 17,4% до 29,99 млрд рублей (409 млн долларов), чему способствовало восстановление рынка онлайн-рекламы и спроса на нее. Технологическое образование.

Mail.ru, которому принадлежат популярные сайты социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», в прошлом году расширила свое подразделение услуг электронной коммерции и игр, поскольку пандемия повысила спрос на онлайн-покупки и развлечения.

Генеральный директор Борис Добродев и председатель правления Дмитрий Гришин заявили в совместном комментарии, что отключения из-за пандемии в тот же период прошлого года означали, что компания боролась с очень разными фундаментальными воздействиями на свои различные направления бизнеса.

Mail.ru сообщил, что его чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний снизилась на 33,2% до 2,29 млрд рублей, а прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) упала на 10,5% до 6,66 млрд рублей после инвестиций в развитие бизнеса.

Чистый убыток с учетом совместных предприятий составил 2,13 млрд рублей по сравнению с прибылью 1,26 млрд рублей годом ранее, в основном из-за убыточного совместного предприятия с крупнейшим кредитором России Сбербанком (SBER.MM).

Источники сообщили Reuters, что Mail.ru и Сбербанк собирались разделить активы в проекте, в том числе приложение для доставки еды, сервис Ситимобил и другие активы.

Компания подтвердила свой прогноз на этот год. Ранее сообщалось, что ожидается рост выручки на 18-21% до 127–130 млрд рублей в 2021 году и увеличение маржи EBITDA по сравнению с прошлым годом.

Аналитики BCS Global Markets охарактеризовали результаты как неоднозначные, поставив замедление роста и EBITDA на сложную основу для сравнения и инвестиций в более мелкие подразделения, такие как edtech, где выручка подскочила на 87,8% до 2,17 млрд рублей.

Конкурент Mail.ru Яндекс (YNDX.O) повысил прогноз в среду после сильных результатов за второй квартал, заявив, что выручка в этом году должна теперь составить от 330 до 340 миллиардов рублей. Прочитайте больше

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(Репортаж Анны Ржевкиной и Александра Марроу) Редакция Эдмунда Блэра и Барбары Льюис

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