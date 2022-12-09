О’Брайел: Мы не должны принимать экономически вредные решения | Эконом

В четверг компания заявила: «Цель управления каждым коммерческим проектом, включая каждое государственное предприятие, — получить прибыль и избежать убытков для владельца.

«Намеренное причинение вреда коммерческому предприятию и причинение финансового ущерба другим кредиторам неприемлемо с моральной точки зрения и с точки зрения закона», — говорится в заявлении О’Брайэля.

Однако компания обсуждает прекращение всей торговли с Российской Федерацией почти через 10 месяцев после начала российского вторжения в Украину.

«Сегодня совет директоров Operal, наблюдательный совет и владелец совместно обсуждают полное прекращение перевозки товаров российского происхождения».

«Если владелец подтвердит новые ожидания, решение также должно быть одобрено советом, и тогда совет получит новое руководство к действию», — говорится в заявлении.

Компания также раскритиковала призывы министра иностранных дел Урмаса Ренслоо к Operal приостановить всю торговлю с Российской Федерацией.

«Независимо от того, во что верит Урмас Ренсало, совет директоров государственной компании не имеет законного права принимать экономически вредные для компании решения, основываясь на своем мнении или морали», — заявили в компании.

Обриэль сказал, что дополнительные ограничения только ухудшат его конкурентную позицию как государственной компании, поскольку частные компании, а также государственные компании в Латвии и Литве могут продолжать перевозить российские товары.

Председатель компании Рауль Томсало и член правления Мерле Корвец заявили в четверг, что ожидания владельца, т.е. Эстонская государственность, подтвержденная весной министром (Ринсало тогда еще не был министром иностранных дел – ред.). Компания должна заниматься прибыльной экономической деятельностью и сохранять способность перевозить грузы по железнодорожной инфраструктуре Эстонии, и в то же время выполнять все санкции против российских и белорусских компаний, постепенно отказываясь от коммерческих отношений с ними.

Прекращение перевозки товаров российского происхождения, по словам Обриэля, сократит объемы грузоперевозок еще на 65-70 процентов, помимо спада, который уже произошел в новом году.

Грузовые перевозки сократились примерно на 50 процентов в годовом исчислении, и более 200 сотрудников в этом секторе потеряли или вот-вот потеряют работу.

Выступая на очередной правительственной пресс-конференции в четверг, Ренслоу сказал, что Обриэль должен отказаться от всех и любых действий, связанных с Россией, даже тех, которые разрешены законом, на том основании, что участие государственной компании в такой деятельности морально неприемлемо.

Operail постепенно сокращается, чтобы уменьшить потери, ища альтернативные источники для тех перевозимых товаров, которые обычно недоступны в Европе.

Ранее на этой неделе финская общественная телерадиокомпания Yle сообщила, что Obriel готовится к перевозке никеля российского производства по внутренней железнодорожной сети Финляндии и заменяет в этой задаче национальную железнодорожную компанию этой страны VR.

Operal также продала или планирует продать свой подвижной состав и связанный с ним лизинговый бизнес в Украине, а также в Финляндии, Казахстане, Монголии и Узбекистане к концу этого года, т.е. В ближайшие три с половиной недели.

—

Следите за новостями ERR на Фейсбук И Твиттер И никогда не пропустите обновление!